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Sabalenka prekinula meč zbog marihuane!

Sabalenka prekinula meč zbog marihuane!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Arina Sabalenka zatražila je prekidanje meča zbog intenzivnog smrada marihuane na US openu.

Sabalenka prekinula meč zbog marihuane Izvor: Screenshot/Twitter/@Tiempodetenis1

Neobična scena obilježila je duel Arine Sabalenke i Kamile Rahimove na US openu. Prva teniserka svijeta morala je nakratko da prekine igru zbog intenzivnog mirisa marihuane koji se širio stadionom "Luis Armstrong".

Sabalenka je problem prijavila sudiji pri vođstvu od 3:0 u prvom setu, kada je prišla stolici i ukazala na dim koji je dopirao sa tribina. "Veoma je jako", rekla je Bjeloruskinja, jasno pokazujući da joj neprijatan miris otežava koncentraciju tokom meča.

Iako je pušenje unutar kompleksa US opena zabranjeno, zakoni u Njujorku dozvoljavaju punoljetnim osobama rekreativnu upotrebu marihuane. Posebno zbog blizine parka "Flašing Medouz-Korona", ovakve situacije nisu potpuno nepoznate, pa se miris marihuane i ranije širio do teniskih terena.

Sabalenka u osmini finala

Sabalenka je tako tokom borbe za plasman u narednu rundu dobila i jedan prilično neočekivan problem. Ovo je scena koja je teško zamisliva na velikim sportskim događajima van Njujorka. Bilo kako bilo, Sabalenka čeka bolju iz meča Tejlor Taunsend - Diana Šnajder.

Inače, prva teniserka svijeta je u sva tri meča bila ubjedljiva, a u posljednjem, koji je trajao sat i 28 minuta, do pobjede je stigla rezultatom 6:3, 6:4. U prvom setu nije bilo mnogo muke, a onda je 92. igračica svijeta uspjela da na svom servisu poprilično namuči Bjeloruskinju, pa joj je dozvolila svega jedan brejk i to u samom finišu meča.

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Tagovi

Arina Sabalenka Tenis US open marihuana

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