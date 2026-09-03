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"Kakvo je to pitanje, vi se šalite sa mnom?": Arina Sabalenka pobjesnila na konferenciji

"Kakvo je to pitanje, vi se šalite sa mnom?": Arina Sabalenka pobjesnila na konferenciji

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Beloruskinja Arina Sabalenka imala je okršaj sa jednim novinarom na konferenciji za medije posle pobede na US Openu.

Haos na konferenciji Arine Sabalenke: Pobjesnila zbog pitanja novinara o žurkama Izvor: US Open Tennis Championships/Youtube/Printscreen

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka, uspješno je prebrodila i drugu prepreku na US Openu, pošto je rutinski slavila protiv Ruskinje Poline Jatčenko sa 6:1, 6:1. Bjeloruskinja je odigrala skoro perfektan meč, da bi na konferenciji za medije bila upitana o fokusu i žurkama koje često posjećuje u posljednje vrijeme. Malo je reći da je bila šokirana...

Sabalenka je u posljednje vrijeme na meti kritika zbog loše forme, a jedan novinar ju je neprimjerenim pitanjem potpuno izbacio iz takta.

"Kako se sada osjećaš, odnosno kakvo ti je raspoloženje sada kada je turnir počeo? Očigledno je da je prošle nedjelje bilo mnogo žurki, zabave i svega toga...", upitao je novinar.

"Razmislite prije nego što nešto kažete", odbrusila mu je Arina i nastavila: "Vi se šalite sa mnom. Žurke. Zabava. Zašto biste to uopšte rekli? Zašto biste uopšte pomislili na to? Kakvo je to pitanje? Samo zato što sam objavila neke aktivnosti sa brendovima, vi mislite da sam išla po žurkama?".

Uslijedila je kratka svađa, a Bjeloruskinja je bila šokirana šta je upravo čula.

  • Novinar: "Ne kažem da si išla po žurkama... Kažem da je bilo mnogo događaja i sličnih stvari. Ne kažem da si išla na žurke."
  • Arina: "Bukvalno ste to rekli."
  • Novinar: "Izvinite? Za sve kojima nije jasno - ne sugerišem da se Arina zabavljala na tim žurkama. Kažem da ima mnogo pojavljivanja i da ima mnogo toga što treba da se radi."
  • Arina: "Mhm. U redu."
  • Novinar: "Sada kada je turnir počeo, da li osjećaš da postaješ mnogo ozbiljnija i borbenija?"
  • Arina: "Aha, znači prije toga nisam bila ozbiljna? Sljedeće pitanje. Razmislite prije nego što nešto kažete."

Arina Sabalenka brani titulu na US Openu, a prepreka u trećem kolu biće joj uzbekistanska teniserka Kamila Rahimova, koja je trenutno 92. na WTA listi.

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Tagovi

Arina Sabalenka Tenis

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