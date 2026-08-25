Arina Sabalenka i Novak Đoković ispali su sa US Opena, ali su izgled i skupocjeni nakit Bjeloruskinje privukli pažnju

Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Novak Đoković i Arina Sabalenka ekspresno su ispali sa US Opena u meču miks-dublova protiv Katerine Sinijakove i Henrija Patena, koji su bili apsolutni favoriti.

Tenis u ovoj konkurenciji ima malo toga sličnog sa singlom i to su osjetili na svojoj koži i Srbin i Beloruskinja, ali im poraz nije pokvario raspoloženje. Štaviše, osmijeh je bio njihova prva reakcija na poraz, pogledajte:

Siniakova aces Djokovic on match point



Doubles world No.1s Katerina Siniakova and Henry Patten rally to take out Sabalenka/Djokovic 1-4, 4-2, 10-2!pic.twitter.com/OQpotGNO2h — US Open Tennis (@usopen)August 25, 2026

Arina Sabalenka predstavila je na ovom meču garderobu koju će nositi na ovogodišnjem US Openu, a koju je dizajnirala američka kompanija "Najki". Na top i šorts ona je obukla i mrežastu haljinu, a uz to se ukrasila i sa mnogo nakita, što je već njen zaštitni znak.

"Ne gledajte mene, borim se za druge"

Vidi opis Svi gledali Sabalenkin nakit, a ona samo u Novaka: Stavila drago kamenje i ogromnu ogrlicu zbog Đokovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Yuki Iwamura/AP Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Yuki Iwamura/AP Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Yuki Iwamura/AP Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Yuki Iwamura/AP Br. slika: 6 6 / 6 AD

Još od ovogodišnjeg Rolan Garosa i Sabalenkinog izlaska na teren sa nakitom vrijednim 114.000 dolara priča se o njenom stajlingu za mečeve. Kada su je napali za licemjerje, jer nosi preskupi nakit dok traži više novca za teniserke, Sabalenka je odgovorila da tu borbu ne vodi zbog sebe.

"Nisam ja u pitanju, već igračice koje su slabo rangirane. Nije lako živjeti u svetu tenisa sa njihovom zaradom i kao prva igračica svijeta moram da se borim za njih", govorila je Sabalenka, koja je u 2025. zaradila od tenisa čak 30 miliona dolara.

Poznata po skupocjenom nakitu

Sabalenka je na Rolan Garosu nosila nakit sa više od 200 karata dragog kamenja, uključujući i 23 karata dijamanata. Na Vimbldonu je poslije toga nosila ogrlicu sa 41 ovalnim braon dijamantom i 10 smaragda u obliku srca. Početkom godine je na Australijan openu nosila ogrlicu sa 4-karatnim plavim safirom i dijamantima.

U međuvremenu, pokazala je javnosti i dijamantski vjerenički prsten, na kojem dijamant vrijedi više od 750.000 dolara.