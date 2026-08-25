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US open bruji o potezu Luke Pavlovića: Malo ko je znao za Srbina u Njujorku, sad svi pričaju o njemu

US open bruji o potezu Luke Pavlovića: Malo ko je znao za Srbina u Njujorku, sad svi pričaju o njemu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Francuski teniser Luka Pavlović izveo je potez na US openu koji je oduševio navijače, a njegov potez već je okarakterisan kao najbolji na posljednjem grend slemu u sezoni

Luka Pavlović izveo najbolji potez na US openu Izvor: Screenshot/Twitter/@usopen

Francuski teniser srpskog porijekla Luka Pavlović pobijedio je u prvom kolu kvalifikacija za US open, nakon što je posle tri sata i pet minuta savladao Peruanca Huana Pabla Variljasa 2:1 (6:3, 6:7, 7:6). A potez koji je 208. teniser svijeta izveo u ovom meču već je okarakterisan kao jedan od najboljih na turniru u Njujorku.

Zanimljiv potez dogodio se u drugom setu pri rezultatu 6:5 za Peruanca, a kako sreća u ovom setu nije bila mnogo na njegovoj strani, čini se da je na trenutak odustao od poena - koji je na kraju osvojio. Variljas je izašao na mrežu, a za njim i Pavlović. Kako je uslijedila razmjena kratkih lopti, Peruanac je jedan od udaraca vratio gotovo u tijelo momka koji ima srpske korijene, pa je pravo čudo kako je uspio da odgovori na ovaj napad.

Kako bi se odbranio od udarca, okrenuo se za 180 stepeni, iz okreta udario lopticu koja je potom završila u donjem desnom uglu i zapravo donijela poen Luki Pavloviću. Momak iz Francuske se u nevjerici nasmijao zbog načina na koji je došao do poena, a nevjerica nije bila prisutna samo na licu Francuza.

I na stranici US opena bili su oduševljeni potezom ovog momka, pa su kratko napisali: "Luka Pavlović dobija poen udarcem iza leđa. Kandidat je za potez turnira već prvog dana kvalifikacija", stoji u opisu videa.

Pogledajte potez Luke Pavlovića: 

 Ko je Luka Pavlović? 

Luka Pavlović je francuski teniser koji ima 26 godina. Nekad je bio 184. igrač svijeta, ali je nešto lošija sezona dovela do toga da momak srpskih korijena padne na 208. poziciju. Pavlović je 2016. postao profesionalni teniser, a 2021. je osvojio prvu ITF titulu i to baš u zemlji iz koje vuče korijene - u Pirotu, u Srbiji.

Pavlović je 2025. uspio da se nađe i među 200 najboljih igrača, pošto je odigrao tri finala čelendžera, a iste godine debitovao je i na grend slemu, zaigrao je na Rolan Garosu. U 2026. stigao je i do prve titule na čelendžer turniru u dublu, pošto je u tandemu sa Stefanom Latinovićem slavio u Kigaliju. Igrao je ponovo na Rolan Garosu kao kvalifikant, ali ga je u prvom kolu zaustavio Žoao Fonseka. Pavlović je u julu osvojio prvi čelendžer kad je u Segoviji, u Španiji, pobijedio zemljaka Matea Martinova u finalu.

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US open Tenis

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