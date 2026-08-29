"Možda jednog dana dođem u Srbiju": Arina Sabalenka čeka poziv Novaka Đokovića

Bjeloruskinja je dobila zanimljivo pitanje na konferenciji za medije pred start US opena.

Izvor: US Open Tennis Championships/Youtube/Printscreen

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka brani titulu na US openu, ali njena forma u posljednje vrijeme je daleko od šampionske. Posljednji put je slavila u Majamiju, da bi uslijedio pad forme i razočaranja na Rolan Garosu i Vimbldonu. Stoga je sada pod velikim pritiskom, a na konferenciji za medije je upitana kako se bori sa trenutnom situacijom.

Bjeloruskinja je odgovorila da je spremna da se uhvati ukoštac sa problemima, a neizostavna tema tokom prvog zvaničnog obraćanja u Njujorku bio je Novak Đoković.

Arina je na konferenciji dobila zanimljivo pitanje - da li ima u planu da posjeti Srbiju ili Crnu Goru, ako se uzme u obzir njeno dugogodišnje prijateljstvo sa Đokovićem?

"Možda jednog dana i hoću. Zašto da ne? Toliko dugo sam prijateljica sa Novakom, a nikada nisam posjetila Srbiju. Malo je čudno, zar ne? Ili možda i nije. Ali možda jednog dana dođem“, rekla je Sabalenka.

Njih dvoje su nastupili u miks dublu na ovogodišnjem turniru US opena, ali se nisu proslavili, zaustavljeni su odmah u prvom kolu. Ipak, prva teniserka svijeta zahvalna je na iskustvu igranja sa najboljim svih vremena.

"Bilo je veoma zabavno igrati s njim, a i mnogo smo razgovarali o tenisu i učila sam od njega tokom tog meča. Bilo je to sjajno iskustvo. Samo bih voljela da smo prošli malo bolje nego što jesmo (smijeh). Drago mi je što imamo drugu šansu."

Autfit izazvao dosta polemike

Sabalenka je dobila dosta negativnih komentara na račun opreme na US openu, a navijačima su posebno zasmetale njene napadne ogrlice.

"Obožavam gotovo sve u vezi sa svojom opremom. Sviđa mi se što je drugačija. Sviđa mi se što je smjela. Čula sam šta ljudi pričaju na internetu - vjerovatno im se ne dopada. Ali meni je to... pa, smiješno. Kada se Nike odlučio za jednostavne i standardne modele, ljudi su se žalili. Kada su krenuli sa zanimljivim i zabavnim dizajnom, pokušavajući da se vrate u igru, opet se žale. Pa, ko mari za to šta ljudi misle, zar ne? Meni je važno samo to da se meni dopada. Meni je to baš zabavno. A uz to, izgleda sjajno na fotografijama."

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Motivisana da prekine loš niz

Sabalenka je posljednju titulu slavila u martu, kada je osvojila Masters u Majamiju, kako sebe motiviše?

"Bacite mi teške izazove, vratiću se samo jača... To će me samo ojačati. Samo je pitanje vremena kada ću se vratiti", rekla je Bjeloruskinja i nastavila:

"Nije bio najbolji period. Ne želim da se branim. Ali očigledno, jednostavno ne želim da pričam o tom periodu. Suočavala sam se sa nekoliko stvari. Ali koga briga, zar ne? Nisam dala sve od sebe. Ove teške lekcije će me definitivno učiniti mnogo, mnogo jačom. Radim još više. Radim na svojoj mentalnoj strani igre. Pokušavala sam da resetujem svoj um i da se vratim jača. To će me samo učiniti jačom. Samo je pitanje vremena kada ću se vratiti."