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Sabalenka u prozirnoj haljini izašla na teren: Ekspresno zapušila usta kritičarima koji je prozivaju

Sabalenka u prozirnoj haljini izašla na teren: Ekspresno zapušila usta kritičarima koji je prozivaju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Arina Sabalenka imala je jasan odgovor za sve kritičare koji je prozivaju zbog nove haljine i oblačenja.

Sabalenka odgovorila na kritike zbog prozirne haljine Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Arina Sabalenka traži prvu grend slem titulu u tekućoj sezoni. Ima samo još jednu šansu, da to učini na US openu. Upisala je pobjedu protiv Kamile Osorio (6:2, 6:4) i na tom meču privukla je veliku pažnju. Ne zbog igre ili nečega vezanog za sam tenis, već zbog načina oblačenja.

Nalazi se na udaru zbog prozirne haljine i zbog toga što pojedincima smeta što previše toga otvara. Imala je kratku i jasnu poruku za sve one kojima se ne sviđa i koji je zbog toga prozivaju i na društvenim mrežama.

"Koga briga šta drugi ljudi misle. Meni se dopada", rekla je Sabalenka i zapušila usta kritičarima.

"Nadam se da za ovo nisi platila"

Navijači je napadaju i prozivaju na društvenim mrežama, komentari su razni. Pojedinci pišu "da mora da otpusti dizajnera", kao i "da njena odjeća ne liči ni malo na tenisku, da je odvratna", ima i onih koji su joj pisali "da se nadaju da nije zaista za to platila i da izgleda užasno". Ne dotiče je to previše.

"Mnogo mi se sviđa. Imala sam različite modele za sva četiri grend slema, zar ovo nije savršeno? Aluzija je na košarku. Volim sve oko mog oblačenja, volim što je drugačiji, što je hrabar. Šta god ljudi na internetu da pišu o tome, čujem da se nekima ne sviđa i meni je to smiješno", zaključila je Sabalenka.

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Arina Sabalenka

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