Nova senzacija u Njujorku: Ispao šesti nosilac, poslije Đokovića potop na US openu

US open je ove godine pun iznenađenja i neočekivanih preokreta, tako je i Flavio Koboli prerano završio takmičenje

Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Kakav preokret i veliko iznenađenje u Njujorku! Aleksander Bloks eliminisao je šestog nosioca Flavija Kobolija i plasirao se u narednu rundu US opena. Belgijanac je slavio 3:1, po setovima 6:7, 6:3, 6:0, 6:3, čime je napravio jedan od najvećih podviga na ovogodišnjem turniru.

Koboli, ovogodišnji finalista Rolan Garosa, imao je meč u svojim rukama nakon osvajanja prvog seta. Italijan je čak uspio da povede, ali je ono što je uslijedilo bilo potpuno neočekivano. Bloks je pronašao pravi odgovor i osvojio čak deset gemova zaredom, čime je praktično preuzeo potpunu kontrolu nad susretom.

Belgijanac je odlično reagovao već u drugom setu. Nakon što je Koboli poveo 3:2, Bloks je podigao nivo igre, počeo da diktira ritam i nanizao četiri gema za izjednačenje u setovima. Treći set bio je potpuna dominacija Belgijanca. Koboli nije uspio da pronađe rješenje za njegovu igru, pa je Bloks bez izgubljenog gema stigao do ogromne prednosti. Na semaforu je stajalo 6:0 i bilo je jasno da je italijanski teniser u velikom problemu.

Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Koboli se u četvrtom setu nije predao. Pokušao je da produži meč i uspio da odgovori nakon što je Bloks poveo 3:1. Italijan je tada imao tri brejk lopte za povratak, ali je tek četvrtu uspio da iskoristi i smanji zaostatak. Ipak, Bloks se nije pokolebao. U samoj završnici ponovo je napravio razliku, osvojio tri gema u nizu i stavio tačku na meč.

Bloks će se u narednom kolu sastati sa 25. igračem svijeta Fransiskom Serundolom, koji je za četvrto kolo US opena morao da pobijedi Tejlora Frica, što je još jedno iznenađenje na turniru.