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Iva Jović eliminisana na US openu, ali je dobila pohvale od grend slem šampionke

Iva Jović eliminisana na US openu, ali je dobila pohvale od grend slem šampionke

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Iva Jović zaustavljena je u osmini finala US opena pošto je Koko Gof ubedljivo slavila, pa je onda hvalila

iva jovic ispala sa us opena koko gof je hvalila Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Iva Jović nije uspela da prođe u četvrtfinale US opena. Na tom putu je zaustavila sunarodnica i grend slem šampionka Koko Gof - 6:1, 6:4. Mlada teniserka, kojoj je mentor Novak Đoković, nije uspjela da napravi još jedan korak u Njujorku.

"Moram prvo da kažem nešto o Ivi. Ona je nevjerovatna teniserka, veliki talenat. Igra mnogo zrelije nego što njene godine govore. Bila sam u sličnoj poziciji. Jedva čekam da vodimo još bitaka, sigurna sam da ćemo igrati još dosta mečeva u budućnosti. Molim vas jedan aplauz za nju", rekla je Gof odmah poslije meča, aludirajući na to da će Iva tek u decembru da napuni 19 godina.

Zatim je dala i kratku analizu meča.

"Iskoristila sam brejk lopte u drugom setu, imala sam dosta prilika, čim sam je realizovala bilo je lakše. Bio je tu i jedan maratonski gem, prvi put poslije dugo vremena sam osjetila kao da nemam vazduha", nasmijala se Koko.

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Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

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Tagovi

Iva Jović US open Koko Gof

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