Bred Pit i njegova djevojka Ines de Ramon privukli su sve poglede na ženskom finalu US Opena u Njujorku.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Jedan je od najfotografisanijih muškaraca na svijetu, ali slavni holivudski šarmer Bred Pit rado je zamijenio uloge tokom opuštenog izlaska sa svojom partnerkom Ines de Ramon. Privukao je svu pažnju na tribinama stadiona "Artur Eš" u Njujorku, gdje je pratio žensko finale US Opena u društvu svoje 33-godišnje djevojke.

Umjesto da bježi od pogleda i bliceva fotoaparata, dobro raspoloženi Bred Pit je sam preuzeo ulogu fotografa i oduševio prisutne.

Vidi opis Bred Pit ukrao šou na US Openu: Umjesto da bježi od bliceva, uzeo telefon pa priredio nesvakidašnju scenu na tribini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Podigao je mobilni telefon visoko u vazduh i nagnuo se unazad kako bi ulovio savršen kadar - grupni selfi u kom je nasmijana Ines de Ramon pozirala uz njega, dok su se okolni navijači s tribina veselo nagurali u kadar kako bi ovjekovečili trenutak s holivudskom legendom.

Nježnosti i ležerna elegancija

Kada nije zabavljao navijače fotografisanjem, par je djelovao potpuno opušteno i zaljubljeno. Dizajnerka nakita se u jednom trenutku nježno naslonila na glumca dok su razgovarali na sjedištima, čvrsto ga držeći pod ruku. Za ovaj sportski dejt oboje su odabrali ležerna, ali izuzetno stajliš izdanja.

Bred Pit i Ines de Ramon

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bred Pit je obukao svjetloplavu polo majicu i farmerke, te stajling upotpunio kačketom okrenutom naopako i pilotskim sunčanim naočarama sa zatamnjenim staklima. Ines de Ramon je zablistala u mini haljini s bretelama, uz uske crne sunčane naočare i dugu raspuštenu kosu. Zajedno su pratili napeto finale u kojem je Elena Ribakina nakon tri seta savladala Arinu Sabalenku i podigla svoj prvi pehar na US Openu.

Bred Pit i Ines de Ramon

Izvor: DC Crystal Pix / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ljeto ispunjeno sportskim događajima

Ovo nije prvi put da par pretvara velika sportska igrališta u romantične izlaske. Početkom ljeta fotografi su ih ulovili na ženskom finalu Rolan Garosa u Parizu, a nedugo zatim strastveno su navijali i razmjenjivali poljupce na utakmici u Los Anđelesu, gdje su im u loži društvo pravile glumačke kolege Penelope Kruz i Havijer Bardem.

Njihova veza započela je krajem 2022. godine, a iako su se ranije rijetko pojavljivali zajedno, posljednjih mjeseci više ne kriju koliko uživaju u zajedničkom vremenu.