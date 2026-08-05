Novi obrt u ratu Anđeline Džoli i Breda Pita: Traže njene finansijske podatke, ona uzvraća teškim optužbama

Pravni sukob Anđeline Džoli i Breda Pita dobio je novu epizodu. Pitovi advokati traže uvid u njene prihode od 2017. do 2019. godine, dok glumica tvrdi da je bivši suprug godinama vršio kontrolu nad njom.

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Čini se da ni gotovo deset godina nakon rastanka nije na vidiku kraj jednog od najpoznatijih holivudskih razvoda. Pravni sukob između Anđeline Džoli i Breda Pita nastavlja se novim zahtjevima, optužbama i sudskim podnescima, a u centru pažnje ponovo je njihova zajednička vinarija Miraval.

Novi razvoj događaja uslijedio je nakon što su Pitovi advokati zatražili da glumica dostavi kompletnu dokumentaciju o svojim prihodima iz perioda od 2017. do 2019. godine. Prema njihovim tvrdnjama, ti podaci su ključni za postupak koji se vodi zbog prodaje njenog udjela u luksuznoj francuskoj vinariji.

Podsetite se kako su izgledali tokom ljubavi:

Džoli je ranije već dostavila finansijske podatke za 2020. i 2021. godinu, ali je odustala od prethodne saglasnosti da preda kompletnu dokumentaciju za cijeli period od 2017. do 2021. godine.

Pauza u karijeri u središtu spora

Glumica u sudskim dokumentima navodi da je nakon podnošenja zahtjeva za razvod 2016. godine bila primorana da napravi pauzu u karijeri, zbog čega je izgubila značajan dio zarade. Tvrdi da je upravo zbog toga kasnije morala ponovo intenzivnije da se posveti glumačkim angažmanima kako bi obezbijedila finansijsku stabilnost.

Izvor: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

S druge strane, Pitov pravni tim osporava takve tvrdnje i smatra da finansijska dokumentacija može pokazati drugačiju sliku. Osim podataka o prihodima, advokati traže i informacije o bonusima te isplatama koje je Džoli ostvarila od ranijih glumačkih i rediteljskih projekata.

Teške optužbe na račun bivšeg supruga

U svojim podnescima Anđelina Džoli navodi da joj cilj nije bio da prikrije finansijsko stanje, već da razdvoji svoje finansije od finansija bivšeg supruga.

Istovremeno ponavlja ozbiljne optužbe da je Pit, kako tvrdi, godinama koristio kontrolu nad zajedničkom imovinom kao sredstvo pritiska. U dokumentima navodi da je željela da postane finansijski nezavisna kako bi se oslobodila, kako ga opisuje, "nasilnog bivšeg muža koji ju je kontrolisao".

Pitovi advokati odbacuju te navode i tvrde da glumica iznosi neistinite tvrdnje.

Izvor: YouTube/Jamie White

Miraval ostaje kamen spoticanja

Iako je njihov brak zvanično okončan prije nekoliko godina, spor oko vinarije Miraval i dalje predstavlja jednu od najvažnijih tačaka pravne bitke bivših supružnika.

Podsjetimo, Džoli je prodala svoj udio u vinariji bez saglasnosti bivšeg supruga, nakon čega je uslijedila višegodišnja sudska borba u kojoj obje strane iznose međusobne optužbe o kršenju dogovora, finansijskoj šteti i pokušajima kontrole.

U međuvremenu, njihov privatni odnos ostaje pod budnim okom javnosti. Posebnu pažnju posljednjih mjeseci izazvale su informacije da je više njihove djece prestalo da koristi prezime Pit, što je dodatno podstaklo spekulacije o narušenim porodičnim odnosima, iako se glumac o tome nije javno oglašavao.

Izvor: Etienne LAURENT / AFP / Profimedia

(Žena.blic.rs/MONDO)