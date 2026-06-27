Isplivali detalji: Bred Pit poslije 10 godina dobio Anđelinu Džoli na sudu

Vrhovni sud Kalifornije donio je odluku u korist Breda Pita u sporu oko vinarije Šato Miraval.

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Bred Pit pobijedio u pravnoj bici sa Anđelinom Džoli oko francuskog imanja Šato Miraval.

Oni su bili suvasnici ove vinarije prije nego što su se rastali. Novo rješenje primorava članove Stoli grupe, nove vlasnike francuske vinarije, da se povinuju odluci suda, prenosi magazin People.

Pit je prethodno tvrdio da su investitori iz ovog giganta za proizvodnju žestokih pića i vina već bili svjesni toga da je Džoli prodala francusku vinariju 2021. godine.

Zvijezda predstojećeg filma o Formuli 1 podnio je sudska dokumenta kako bi u junu 2025. godine uzeo izjavu od Alekseja Olijnika iz Stoli grupe. Olijnik je navodno odbio da preda potrebna dokumenta ili da se pojavi na svjedočenju. Njegov argument je bio da ne može biti primoran na to jer je stanovnik Švedske. Pravna bitka oko vinarije počela je kada je Džoli prodala svoj udio u Šato Miravalu, koji je posjedovala zajedno sa Pitom tokom njihove veze.

Ova prodaja je prekršila raniji dogovor između njih, koji je predviđao da nijedna strana ne može da proda svoj udio bez odobrenja one druge. Pit je kasnije osporio prodaju, tvrdeći da mu se Džoli sveti nakon njihovog raskida. Kada je prije četiri godine podnio tužbu protiv Džoli, on je ovu prodaju nazvao "osvetničkom".

Prošle godine, Pit je tvrdio da je Olijnik imao ključnu ulogu u prodaji, a ne da je samo bio uključen u nju, kao i da ga je vodio vlasnik Stoli grupe Jurij Šefler, ruski milijarder u egzilu. U Pitovom podnesku Olijnik je opisan kao "ključni operativac" i glavni svjedok u cijeloj transakciji.