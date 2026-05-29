Bredu Pitu prijeti tužba zbog njegove kozmetike: Kompanija tvrdi da im je "pokrao" ideje

Kozmetički brend Breda Pita suočava se sa tužbom kompanije "Bo Di" zbog povrede žiga i sličnosti u nazivu linija za njegu kože i intimnu njegu muškaraca.

Bred Pit se navodno suočava sa tužbom koju su podnijeli proizvođači luksuzne kreme za penis zbog navodnih sličnosti sa njegovom linijom za njegu kože.

Pored toga što je zvezda sa "A-liste" i dobitnik Oskara, Pit je 2023. godine zakoračio u svijet kozmetike sa brendom za njegu kože "Le Domaine". Prošle godine kompanija je rebrendirana i naziv je promijenjen u "Beau Domaine". Međutim, taj novi naziv privukao je pažnju kompanije za njegu kože iz Malibua pod nazivom "Beau D.", koja je od tada podnijela tužbu. Kako prenosi "AirMail", tužba uključuje "povredu žiga, lažno označavanje porijekla i nelojalnu konkurenciju prema kalifornijskom zakonu o poslovanju i profesijama".

Neuspjeli pokušaji nagodbe i zahtjevi tužbe

Kompaniju "Bo Di" (Beau D) osnovao je bivši modni urednik časopisa "Men’s Vogue", Brendon Palas, 2020. godine. "Air Mail" izvještava da je Bo Di tri puta bezuspješno pokušao da postigne privatnu nagodbu prije nego što je pokrenuo sudski postupak. Kompanija sada navodno traži odštetu veću od 75.000 dolara, kao i "trajnu zabranu" koja bi u potpunosti onemogućila korišćenje imena Bo Domen i čitavog brendiranja.

"Ovde nije riječ o publicitetu ili kažnjavanju. Riječ je o zaštiti integriteta onoga što smo godinama gradili i obezbjeđivanju prava nezavisnim brendovima da rastu, a da ne budu zasijenjeni ili oslabljeni," rekao je Palas za Air Mail.

Brend "Bo Domen" još uvijek nije podnio formalni pravni odgovor sudu.

Razlika u ponudi

Bredov brend, koji je osnovao sa čuvenom vinarskom porodicom Peren, prodaje širok asortiman proizvoda, uključujući sredstvo za čišćenje lica, serum i hidratantnu kremu koja obećava "dugovječnost kože". S druge strane, Bo Di kreira i prodaje samo dva proizvoda: luksuzni balzam za usne i svoj prepoznatljivi proizvod "Di krem" (D. Cream), koji je namijenjen upotrebi na penisu.

Za one koji se pitaju šta tačno radi "Di krem", Palas je objasnio da ona "pomaže da koža postane punija, podstiče proizvodnju kolagena i usporava proces starenja". Na svojoj veb-stranici, Bo Di navodi da ovaj proizvod, koji košta 56 dolara, "daje moć vašem paketu" i da je napravljen od sastojaka kao što su Don kvai (Dong Quai), Horni kozija trava (Horny Goat Weed) i He šou vu (He Shou Wu), uz hranljive ekstrakte koralnog korova, bršljana i patlidžana.

(Kurir.rs/LadBible)