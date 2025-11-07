"Osvetnički rat" i dalje traje: Bred Pit tužio Anđelinu Džoli, traži 35 miliona dolara

Bred Pit je tužio bivšu suprugu jer je prodala dio zajedničkog imanja.

Glumac Bred Pit pokrenuo je tužbu protiv bivše supruge Anđeline Džoli tražeći 35 miliona dolara štete u okviru njihove dugotrajne pravne bitke oko imanja, pokazuje novi dokument podnijet sudu. Njegovi advokati su predali u dokazni materijal komunikacije sa timom Džolijeve u vezi sa njenom prodajom udjela u francuskoj vinariji 2021. godine, koju su bivši supružnici zajednički posjedovali.

Jedan od dokumenata je email iz novembra 2023. godine u kojem advokati Anđeline Džoli odgovaraju na tužbu Pita, koja navodno uključuje milionske iznose štete.

"Gospodin Pit tuži gospođu Džoli za 35 miliona dolara štete", naveli su advokati tužene.

"Kao rezultat toga, on mora da snosi troškove sudskog procesa koji će pokazati (ili ne pokazati) tu štetu."

U oktobarskom emailu iz 2023. godine, njeni advokati su takođe naveli da Pit "traži stalnu naknadu za navodnu štetu po Miraval i njegove tekuće operacije".

Takođe su ukazali na "Pitovo kontinuirano odbijanje da dostavi dokumente u vezi sa razlozima zbog kojih mu je bio potreban četvorogodišnji NDA koji pokriva njegovo lično ponašanje - navodeći da su te komunikacije "ključne za srž našeg slučaja i moraju biti dostavljene".

Bred vodi "osvetnički rat"

Pitovi advokati su ranije tvrdili da je manje od šest mjeseci nakon što je Džoli prodala svoj udio u Miravalu, njen advokat predložio još širu, obostranu klauzulu o zabrani klevete u okviru postupka razvoda.

Pit je 2022. godine podnio tužbu tvrdeći da je njegova bivša supruga prodala svoj udio vinarije Tenute del Mondo, vinskom ogranku Stoli Grupe, uprkos prethodnom dogovoru da nijedna strana neće prodavati bez saglasnosti druge. Džoli je taj dogovor negirala i uzvratila kontra-tužbom, tvrdeći da je Pit "vodio osvetnički rat protiv nje".

Oni takođe navode da Pit nije htio da joj otkupi udio jer ona nije željela da potpiše sporazum o povjerljivosti "koji bi je primorao da ćuti o njegovom zlostavljanju i zataškavanju", misleći na privatni let iz 2016. godine tokom kojeg je navodno bio verbalno i fizički agresivan prema porodici.

Džolijeva se pozvala na privilegiju između advokata i klijenta odbijajući da dostavi sporne dokumente, što Pitova strana tvrdi da je nepravilno uskraćivanje informacija relevantnih za prodaju. 27. oktobra, Pitovi advokati su dodatno zahtijevali 22 dokumenta. Sljedeće javno ročište zakazano je za 17. decembar.

"Odgovor gospodina Pita ne adresira naše argumente i i dalje se oslanja na pretpostavke i spekulacije, sve u cilju da se naruši privilegovana komunikacija sa njenim advokatima", naveo je advokat Džolijeve, Pol Marfi, u izjavi za People, pa je dodao:

"Ovo još jednom potvrđuje da je ova tužba manifestacija Pita u njegovoj višegodišnjoj namjeri da uznemirava i kontroliše Anđelinu. Radujemo se narednom ročištu."

