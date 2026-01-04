Poznati detalji: Anđelina Džoli napušta Holivud i Ameriku, donijela momentalnu odluku

Anđelina je konačno presavila tabak i samo čeka trenutak, a sada su poznati novi detalji.

Izvor: Denis Makarenko/Shutterstock

Anđelina Džoli napušta Holivud kako bi započela novo poglavlje u svom životu, najvjerovatnije van Sjedinjenih Američkih Država. Slavna 50-godišnja glumica, rediteljka i humanitarka odlučila je da proda svoje istorijsko imanje Sesil B. DeMil u Los Anđelesu, vredno 25 miliona dolara, u kojem je živjela od 2016. godine.

Izvori bliski glumici potvrdili su da je nekretninu već tiho pokazivala potencijalnim kupcima.

Bježi od drame

Glavni razlog za ovu odluku jeste iscrpljujući razvod od bivšeg supruga Breda Pita (62), sa kojim je konačno postigla nagodbu 30. decembra 2024. godine, čak osam godina nakon što je podnijela zahtjev za razvod.

"Ne može se dovoljno udaljiti od drame, jedini način da se odmori jeste da ode“, rekao je Džej Benjamin, glumac i producent čija povezanost sa Anđelinom Džoli datira još od 2005. godine.

"Otići će i opustiti se – radiće samo na stvarima koje pokreću njeno srce, dušu i strast. Ona je divna, talentovana i velikodušna žena“, dodao je Benjamin.

Zbog djece je ostajala

Anđelina Džoli je i ranije govorila o želji da napusti Los Anđeles, naglašavajući da je za taj grad vezana samo dok njeno šestoro djece, koje ima sa Bredom Pitom, ne napune 18 godina. To će se dogoditi u julu ove godine, kada blizanci Noks (Knox) i Vivijen (Vivienne) proslavljaju rođendan.

Bivši par ima i sina Medoksa (24), rođenog u Kambodži, Paksa (22) iz Vijetnama, ćerku Zaharu (20) iz Etiopije, kao i Šajlo (19).

Odnosi narušeni nakon skandala u avionu

Odnosi između Anđeline Džoli i Breda Pita ozbiljno su narušeni nakon incidenta u privatnom avionu 2016. godine, kada je glumica optužila bivšeg supruga za fizički i verbalni napad na nju i djecu. Iako FBI nije podigao optužnicu, Džoli je dobila primarno starateljstvo nad djecom, a neka od njih su u međuvremenu odlučila da izbace prezime „Pit“. Šajlo je to učinila i zvanično, pravnim putem, na svoj 18. rođendan 2024. godine.