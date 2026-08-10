Glumac je prvi put iskreno govorio o paklu kroz koji je prolazio nakon razvoda od glumice, koja je tražila puno starateljstvo nad svom djecom.

Izvor: Twitter/@kacavendicS

Bred Pit šokirao je javnost u iskrenom intervjuu za magazin Esquire, priznavši da je tokom teškog perioda nakon razvoda od Anđeline Džoli i porodičnih problema pomišljao na samoubistvo.

"Nikada nisam bio sklon samoubistvu, osim u jednom kratkom periodu. A u tom kratkom periodu jednostavno nisam vidio izlaz", priznao je glumac.

"Bol je bio toliko nesnosan da... Nisam namjeravao to da učinim, ali sam mogao da osjetim, mogao sam da osjetim hladan čelik metka u svojoj glavi i to mi je djelovalo kao olakšanje", dodao je Pit.

Osim toga, opisao je trenutak kada je shvatio mračnu psihologiju tog stanja:

"Pomislio sam: "E, pa dobro, sad razumijem". Razumijem samoubistvo u smislu da je to samo olakšanje. Samo traženje spasa od bolova. Ali takođe mislim da imamo nevjerovatne nagone za preživljavanjem. Kod mene se taj nagon odmah aktivirao, ali jednostavno...", objasnio je Bred i dodao:

"Ovo sranje uopšte nije lako. A to vam govori lik koji je dobio na lutriji".

Na pitanje novinara da li su uzrok bili problemi sa djecom, Pit je kratko odgovorio:

"Porodične stvari. Možemo da ostanemo na tome".

Podsjetimo, Anđelina Džoli podnijela je zahtev za razvod 2016. godine i tražila puno starateljstvo nad njihovo šestoro djece nakon navodnog sukoba u privatnom avionu. Advokati glumice tvrdili su da je Pit tada davio jedno od djece i drugo udario u lice. FBI je sproveo detaljnu istragu i odlučio da ne podiže nikakvu optužnicu protiv dvostrukog oskarovca.

Bivši supružnici zvanično su proglašeni slobodnim 2019. godine, dok su konačno poravnanje oko razvoda potpisali u decembru 2024. Par ima šestoro djece: Madoksa (25), Paksa (22), Zaharu (21), Šajlo (20) i osamnaestogodišnje blizance Vivijen i Noksa.

Vidi opis Bret Pit zbog razvoda od Anđeline htio da presudi sebi: Progovorio o paklu kroz koji je prošao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Stefani Reynolds / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia/GEVA,VICE,GUMU Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Prema navodima stranih medija, glumac je i dalje otuđen od većine djece uprkos višestrukim pokušajima da ponovo uspostavi kontakt, dok je nekoliko djece preduzelo i pravne korake kako bi iz svojih dokumenata izbrisalo prezime Pit.

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