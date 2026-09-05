Mbape imao sve u svojim rukama i postao tragičar: Prvi poraz Murinjovog Reala

Real Madrid je posijle niza uspješnih mečeva poražen - Betis je na domaćem terenu bio bolji tim.

Izvor: Jose Breton/AP

Kilijan Mbape je imao priliku da postane junak Real Madrida, ali je na kraju postao tragičar. Francuski napadač nije realizovao penal u sudijskoj nadoknadi, čime je propustio da donese bod svom timu i spriječi poraz od Betisa. Domaćin je slavio 1:0 i nanio "kraljevskom klubu" prvi neuspjeh u novoj sezoni La Lige, ujedno i prvi poraz Murinjovom Realu.

Real je u samoj završnici uspio da pronađe put do mreže, ali se radost Madriđana nije dugo zadržala. Cesar Espi je u 87. minutu zatresao mrežu Betisa, međutim VAR je pokazao da se nalazio u ofsajdu, pa je pogodak poništen.

Prava drama uslijedila je nekoliko minuta kasnije. U četvrtom minutu nadoknade Real je dobio penal i novu šansu da sačuva ponos, a loptu je uzeo Mbape. Francuz, međutim, nije uspio da savlada golmana Betisa, pa je domaći tim sačuvao minimalnu prednost i stigao do velikog trijumfa. Jedini pogodak u ovom meču viđen je u 81. minutu. Troj Parot je samo 12 minuta nakon ulaska u igru pogodio za 1:0, pošto je prethodno u 69. minutu zamijenio Ćimija Avilu.

Utakmica je od početka bila veoma tvrda i nervozna, a mreže su mirovale tokom prvih 45 minuta. Real je pokušavao da promijeni tok susreta izmjenama, pa je Žoze Murinjo u 64. minutu napravio trostruku promjenu i na teren poslao Bernarda Silvu, Trenta Aleksandera-Arnolda i Jana Diomandea. Pelegrini je odgovorio uvođenjem Parota, Nelsona Deose i Rodriga Rikelmea. A svježa krv na terenu dala je rezultat, makar domaćinu.

Real već u utorak, 8. septembra, igra u Ligi šampiona. Betis će gostovati Lilu od 21 čas, dok će Real u istom terminu na "Santjago Bernabeuu" dočekati Inter. Potom slijede i obaveze u La Ligi. Real će 12. septembra od 21 čas ugostiti Rajo Valjekano, dok Betis dva dana kasnije od 21 čas gostuje Viljarealu.

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