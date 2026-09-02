Nova nevolja za zvijezdu Real Madrida: Uhvaćen sa 1,9 promila, stigla i kazna

Fudbaler Raul Asensio dospeo je u središte javnosti, ne zbog fudbala, već zbog ponašanja van terena.

Izvor: ph.FAB/Shutterstock

Fudbaler Real Madrida Raul Asensio, koji važi za jednog od najtalentovanijih u Španiji, našao se u novim problemima nakon što je kažnjen zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Španski defanzivac zaustavljen je na Kanarskim ostrvima dok je upravljao "Poršeom", a policija je utvrdila da je imao 1,9 promila alkohola u krvi.

Zbog ovog prekršaja zvezda Real Madrida će morati da plati 14.400 evra, dok mu je vozačka dozvola oduzeta na osam mjeseci. Prema španskim propisima, dozvoljena granica iznosi 0,5 promila.

Incident se dogodio sredinom prošlog mjeseca, ali je kazna izrečena tek sada. Asensio je inače važan član ekipe Real Madrida i prošle sezone odigrao je 34 utakmice, postigao dva gola i upisao jednu asistenciju.

Ovo nije prvi put

Međutim, problem sa saobraćajnim prekršajem nije jedina pravna briga za mladog defanzivca. Asensio će se 4. i 7. septembra ponovo pojaviti pred sudom zbog slučaja koji se vodi protiv njega i još trojice bivših igrača Realove fudbalske škole.

Prema optužnici, Asensio i ostali igrači su pre tri godine učestvovali u seksualnom odnosu sa najmanje dve maloletne devojke, a događaj su snimali i fotografisali. Materijal je potom distribuiran putem platforme "WhatsApp".

Tužilaštvo za svakog od optuženih, uključujući Asensija, traži kaznu od četiri godine i sedam mjeseci zatvora. Suđenje u ovom slučaju biće nastavljeno početkom septembra. Isti fudbaler je prošle godine bio i izbačen iz tima Real Madrida, a razlog je sukob sa trenerom kojeg je lagao da je povrijeđen nakon što je izgubio mjesto u startnoj postavi.

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