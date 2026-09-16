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Haos u Real Madridu: Igrači natjerani da nose majice s političkom porukom, najbolji ih skinuli

Haos u Real Madridu: Igrači natjerani da nose majice s političkom porukom, najbolji ih skinuli

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Na utakmici protiv Elčea, igrači Real Madrida nosili su majice 'Todos somos caballas', ali su ih neki brzo skinuli u znak protesta.

mbape i vinisijus odbili da nose politicke poruke Izvor: JOSE JORDAN / AFP / Profimedia

Fudbaleri Real Madrida pobijedili su prethodne noći Elče 3:2 i to golom Karlosa Espija u 91. minutu, međutim taj susret nije obilježio samo novi pogodak mladog napadača koji je spasao Murinja i u prvom kolu protiv Espanjola. Uoči same utakmice dogodila se scena koja će se možda i više prepričavati od gola za tri boda u nadoknadi vremena.

O čemu se radi? Fudbaleri Real Madrida izašli su na teren stadiona "Bernabeu" u majicama podrške narodu Seute, međutim nisu svi želeli da budu dio ove poruke i što prije su skinuli dresove.

Mbape i Vinisijus prvi digli nos

Pojedini igrači Real Madrida izašli su sa majicama koje su samo napola obučene, odnosno obukli su ih tako da se ne vidi poruka koja je napisana na njima. "Todos somos caballas", pisalo je na majici koja označava podršku narodu Seute, koja nije bila po volji svima.

Tako su majicu podigli Kilijan Mbape, Vinisijus Žunior, ali i novi štoper Ibrahima Konate. Takva "politička" poruka nije im se dopala i nisu željeli da se njihova imena povezuju sa time, tako da su "sakrili natpis" i brže bolje skinuli majice.


Na ovu temu se Real Madrid nije oglašavao i nije poznato da li su pomenuti igrači obavestili klub da neće istaći ove majice.

Šta se dešava u Seuti?

U pitanju je La Ligina kampanja podrške Seuti, španskom gradu-autonomnoj oblasti na sjeveru Afrike, koji se nalazi uz granicu sa Marokom. Poruka 'Todos somos caballas' znači 'Svi smo mi Seuta', a 'caballas' je tradicionalni nadimak za stanovnike Seute. Na poleđini majice bio je i grb Seute, dok su i navijači imali koreografiju.

Zašto baš sada? Krajem jula je došlo do velike migrantske krize na granici Maroka i Seute, kada je, prema španskim izvorima, više desetina hiljada ljudi iz Maroka nelegalno ušlo u Seutu. To je u Španiji izazvalo veliku pažnju i solidarnost sa stanovnicima Seute. Zato je La Liga pokrenula akciju tokom utakmica ove runde: igrači izlaze na teren u majicama "Todos somos caballas" kao znak solidarnosti sa stanovnicima Seute. Real Madrid je prihvatio inicijativu, kao i Elče i brojni drugi klubovi.

Ali tu nastaje politički osjetljiv dio. Seuta je španska teritorija u Africi, neposredno uz Maroko, a pitanje njenog statusa i odnosa Španije i Maroka je veoma osjetljivo. Zbog toga je poruka, iako predstavljena kao izraz solidarnosti sa stanovnicima Seute, dobila i političku simboliku i pojedini igrači Real Madrida, kao i Abde Ezalzuli (Betis), skinuli su majicu.

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01:13
Gol Atletiko Madrid - Real Madrid
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

(MONDO)

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