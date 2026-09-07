"Žoze, mogu li da ti dam poklon": Novinar prekinuo konferenciju Murinja i ostavio ga bez teksta

Na konferenciji za medije je Žoze Murinjo dobio i neočekivan poklon od jednog novinara, odmah je počeo da se smije.

Izvor: X/@AbrahamPRomero

Žoze Murinjo došao je na obaveznu konferenciju za medije u Ligi šampiona pred meč Reala sa Interom u Madridu (utorak, 21.00). Ali, teško da je i sam mogao da očekuje šta će da ga dočeka tamo. Na samom kraju obraćanja je jedan italijanski novinar prekinuo konferenciju sa jednom posebnom molbom.

Želio je da uruči poklon portugalskom stručnjaku. Pitao ga je da li može to da uradi, Žoze je poslije kratkog razgovora pristao, dok je čovjek koji je zadužen za odnose sa medijima u Realu to pomno pratio iza Murinja i gledao o čemu se radi. A, onda su svi ostali potpuno iznenađeni.

Un periodista italiano le ha regalado un aspersor a Mourinho al acabar la rueda de prensa en Valdebebas.



Surrealismo extremo.@elmundoespic.twitter.com/5DYuKYo5vN — Abraham P. Romero (@AbrahamPRomero)September 7, 2026

Murinjo je na poklon dobio prskalicu. U pitanju je prskalica za vodu koja se stavlja u zemlju za zalivanje. Sve to ima poseban značaj, što je odmah znao i Žoze. Novinari su ostali bez teksta, dok je Murinjo počeo da se smije i zahvalio se na simboličnom poklonu.

Zašto je Murinjo dobio baš ovo na poklon?

Poklon ima posebnu simboliku za Murinja. Murinjo je 2010. godine osvojio Ligu šampiona sa Interom i to tako što je u polufinalu izbacio Barselonu. Prvi meč u Milanu je pripao domaćem timu (3:1), dok je drugi dobila Barsa u Španiji (1:0), ali je ukupnim rezultatom od 3:2 Murinjo prošao u finale.

Šta se tada dogodilo? Portugalac je utrčao na teren i slavio veliki uspjeh sa svojim igračima. Ljudi iz Barselone su bili ljuti i bijesni zbog toga pa su uključili prskalice, odnosno sistem za navodnjavanje. Murinju nije palo na pamet da se pomjeri sa "Nou Kampa", već je ostao tu i bio je mokar do gole kože. Upravo zato je italijanski novinar odlučio da ga podsjeti na to simboličnim poklonom.

Žoze Murinjo slavlje protiv Barselone Izvor: YouTube/hellasf1

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