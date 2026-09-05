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Ovaj momak je šest godina čekao da se osveti Žozeu Murinju: Dobro zapamtio ove riječi i 6 minuta na terenu

Ovaj momak je šest godina čekao da se osveti Žozeu Murinju: Dobro zapamtio ove riječi i 6 minuta na terenu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Troj Perot je poslije šest godina opet bio oči u oči sa Žozeom Murinjom. I sada se posljednji smijao.

Igrač Betisa čekao šest godina da se osveti Murinju Izvor: x printscreen

Šest godina kasnije osvetio se Troj Perot Žozeu Murinju! Sada već 24-godišnji napadač Betisa dao je svoj prvi gol u Primeri baš protiv nekadašnjeg trenera u duelu u kome je Real Madrid sa "Posebnim" na čelu prvi put kiksnuo ove sezone.

Perot je zamijenio Kuća Ernandeza u 69. minutu i doneo je pobjedu u 81. kada je dao jedini gol na utakmici. I vidjelo se da mu znači, a između ostalog razlog je i Žoze Murinjo koji ga je otjerao iz matičnog kluba. Pogledajte njegov gol:

Betis Real Madrid 1:0
Izvor: YouTube/Arena sport

Priča Murinja i Perota

Troj Perot je rođen u Dablinu, ali je nakon mlađih kategorija Totenhema čekao debi kod Žozea Murinja. Odigrao je sedam minuta u pobjedi nad Barnlijem 5:0 i više nije ulazio u igru. Slali su ga na pozajmice u Milvol, Ipsvič, MK Donse, Preston i Ekscelsior, a Irac je nakon sjajnih igara u AZ Alkmaru došao u Betis i odmah srušio Murinja. U vrijeme kada je postao reprezentativac Irske nije mu davao šansu Murinjo i dobijao je pitanja zašto to ne radi.

"Ovo je svijet gdje mnogo ljudi koji ni ne znaju da li Troj ima dugu ili kratku kosu, da li je plav ili crn. Ni to ne znaju, a samo pričaju: Troj, Troj, Troj, kada će on da igra? Bio je neki momak iza mene koji je stalno pričao: Troj, Troj, ubaci Troja. Mislim da ni ne zna o kome priča", rekao je na jednoj konferenciji Žoze Murinjo.

"Nije spreman. Nije spreman. On je dobar momak koji hoće da pomogne, ne samo na terenu već i van njega. On je momak koji će dobiti pravu šansu kada odlučimo da je vrijeme", dodao je tada Murinjo.

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Tagovi

Betis Real Madrid fudbal Žoze Murinjo Primera

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