UEFA je promijenila kvalifikacije za Ligu Evrope, otežavajući put srpskim klubovima ka ovom takmičenju.

Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia

Na jučerašnjem sastanku Izvršnog odbora UEFA u Solunu donijet je niz odluka od kojih je za Srbiju svakako najznačanija da je Beograd dobio finale Lige Evrope za 2029. godinu, međutim "ispod radara" su prošle još neke koje će imati uticaja na srpske klubove koji sanjaju naravno finale ovog takmičenja.

Već od naredne sezone, mijenjaju se kvalifikacije za Ligu Evrope pošto je uveden sistem sličan kao u Ligi šampiona, gdje dolazi do podjele na dvije staze kvalifikacija.

Kako izgledaju nove kvalifikacije za Ligu Evrope?

Major update here, as UEFA has confirmed the access list for the upcoming cycle. The link can be found below (UEFA Circular Letter No. 54), which confirms this. There are no changes to the Access List itself, in that all European places currently set remain in place. However,…pic.twitter.com/3BGEo3F57J — David Parkes (@dpnina10)September 9, 2026



Drugo najjače takmičenje u organizaciji UEFA pretrpeće manje promjene zarad poboljšanja kvaliteta fudbala u budućnosti, uvjeravaju iz Niona. Nisu promijenjenje "kvote" za ulazak u Ligu Evrope, dobijene na osnovu UEFA rang-liste, nego je uvedena promjena koja će otežati put do Lige Evrope - šampionima država.

O čemu se radi? Od naredne sezone, kvalifikacije za Ligu Evrope će biti podijeljene na dva dijela od treće runde: na stazu prvaka i stazu ligaša.

Šta ovo znači za srpske klubove?

Vidi opis UEFA promijenila kvalifikacije za Ligu Evrope: Još teži put za srpske klubove Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Ukoliko šampion Srbije ispadne u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kao što je to ove sezone bila Crvena zvezda, to znači da će u kvalifikacijama za Ligu Evrope (u trećoj ili plej-of rundi) imati teži posao. Tako bi Zvezda, recimo, ove sezone za rivala mogla da dobije samo one klubove koji su ispali u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a ne recimo Viktoriju iz Plzenja s kojom je bila uparena - i na kraju ispala od nje.

Dobra stvar je da bi klubovi iz Srbije koji započnu kvalifikacije u Ligi Evrope, do kraja igrali samo sa ekipama koje su već ostvarile plasman u kvalifikacije za ovo takmičenje. Ipak, to može da bude i mač sa dvije oštrice jer su tu i klubovi iz Portugala, Belgije...

Ostaje se i bez Lige Evrope?

Važno je napomenuti da zbog loših rezultata u posljednje tri godine, srpski fudbal bi mogao da ostane i bez predstavnika u Ligi Evrope. U ovom trenutku Srbija je na 29. mjestu UEFA rang-liste, s tim da je na rangiranju za narednu sezonu pala na 33. mjesto. Ono je specifično po tome što je i posljednje garantuje učesnika Lige Evrope, odnosno ako se u skorije vrijeme ne popravi koeficijent Srbije - možda ostanu bez predstavnika u drugom po kvalitetu UEFA takmičenju.

U tom slučaju šampion Srbije bi bio prebačen u prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, osvajač Kupa u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, a drugi i treći na tabeli u prvo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

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Pogledajte 00:47 Penal za Crvenu zvezdu u derbiju Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)