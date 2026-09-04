Fenerbahče skupo platio pobjedu nad Lionom!

Skandal koji se dogodio u kvalifikacijama za Ligu šampiona napokon je dobio epilog i učesnici su kažnjeni.

Izvor: Screenshot/Twitter/@bbosports

Fenerbahče se vratio u Ligu šampiona, ali ne sa stilom. Nakon što je pobijedio Lion, UEFA je završila disciplinski postupak zbog dešavanja na utakmici u kvalifikacijama za elitno takmičenje i izrekla više novčanih i sportskih sankcija. Ukupna kazna za Fenerbahče iznosi 95.000 evra, dok su sankcije dobili i Mateo Genduzi i Mejson Grinvud.

Fenerbahče je kažnjen sa 30.000 evra zbog paljenja i bacanja pirotehničkih sredstava, dok je zbog nereda na tribinama izrečena kazna od dodatnih 15.000 evra. Još 50.000 evra klub će morati da izdvoji zbog kršenja opštih pravila ponašanja ekipe.

Genduzi i Grinvud takođe kažnjeni

Mateo Genduzi dobio je jednu od najstrožih individualnih kazni. Francuski fudbaler moraće da plati 50.000 evra, ali će veći problem za njega predstavljati suspenzija od četiri utakmice u UEFA klupskim takmičenjima. Ipak, dvije utakmice su mu uslovno odložene na period od godinu dana, pa neće odmah morati da odradi kompletnu kaznu.

Genduzi je sankcionisan zbog vrijeđanja drugih osoba prisutnih na stadionu, provociranja gledalaca i kršenja osnovnih pravila ponašanja. Iako je imao podršku Zlatana Ibrahimovića, UEFA nije bila tako blagonaklona.

Ni Mejson Grinvud nije izbjegao kaznu. Napadač Fenerbahčea kažnjen je sa 30.000 evra i jednom utakmicom suspenzije, koja je takođe uslovna na godinu dana.

Kažnjen je i Lion

Problema ima i Lion, koji je za dešavanja tokom utakmice dobio nekoliko kazni. Francuski klub platiće 48.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren, 5.500 evra zbog pirotehničkih sredstava i još 5.000 evra zbog nereda na tribinama. UEFA je Lion kaznila i sa dodatnih 50.000 evra zbog kršenja pravila ponašanja.

Najstroža individualna sankcija u francuskom timu izrečena je Antoniju Fereiri, treneru golmana. On će morati da pauzira na pet utakmica UEFA takmičenja zbog napada na Genduzija, nakon čega je došlo do sukoba kod tunela. Dvije utakmice suspenzije, kao i u Genduzijevom slučaju, uslovno su odložene na godinu dana.

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