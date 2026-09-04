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UEFA žestoko udarila po Zvezdi: Ogromna novčana kazna i zabrana za navijače

UEFA žestoko udarila po Zvezdi: Ogromna novčana kazna i zabrana za navijače

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je dobila novu kaznu, ovog puta UEFA je reagovala zbog dešavanja na meču protiv Viktorije Plzenj.

UEFA ponovo kaznila Crvenu zvezdu navijači ne mogu na gostovanje u Lugano Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Crvena zvezda će naredni evropski meč na gostovanju morati da igra bez podrške svojih navijača, a razlog je kazna UEFA zbog dešavanja tokom revanša protiv Viktorije Plzenj. UEFA je crveno-bijelima izrekla čak tri različite sankcije, pa će klub iz Beograda ukupno morati da plati 98.250 evra. Kazne su uslijedile nakon ponašanja navijača na utakmici u Plzenju, gdje je domaći tim napravio veliki preokret.

Viktorija je uspjela da nadoknadi tri gola zaostatka iz Beograda, a nakon produžetaka je slavila sa čak 5:1. Crvena zvezda je tako ostala bez plasmana u Ligu Evrope i takmičenje će nastaviti u Konferencijskoj ligi. Prvi evropski gostujući meč u tom takmičenju crveno-bijeli igraće protiv Lugana, ali će na tribinama izostati njihovi navijači zbog odluke UEFA. Evropska kuća fudbala izrekla je kaznu i Osmanu Bukariju, koji je u Plzenju dobio direktan crveni karton.

Zbog čega je kažnjena Crvena zvezda?

Optužbe protiv Crvene zvezde koje je iznijela UEFA:

  • Neprimjereno ponašanje ekipe, član 15(4)
  • Rasističko i/ili diskriminatorno ponašanje, član 14(2)
  • Prenošenje poruke koja nije primjerena sportskom događaju (navijanje), član 16(2)(e)
  • Napad na drugog igrača (Osman Bukari), član 15(1)(e)

Kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo UEFA (CEDB) je odlučilo:

"Aktivira se uslovna disciplinska mjera koju je CEDB izrekla odlukom od 9. aprila 2025. zbog rasističkog ponašanja navijača Crvene zvezde. To znači da Crvena zvezda dobija zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima za gostovanja za narednu jednu utakmicu UEFA klupskog takmičenja.

Crvena zvezda se kažnjava sa 40.000 evra, uz potpunu zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima za još jednu gostujuću utakmicu UEFA klupskog takmičenja, zbog rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja navijača. Ova dodatna zabrana je uslovna na period od dvije godine, počev od datuma donošenja odluke.

Crvena zvezda se kažnjava sa 50.000 evra zbog prenošenja poruke koja nije primjerena sportskom događaju.

Crvena zvezda se kažnjava sa 8.250 evra zbog neprimjerenog ponašanja ekipe.

Igrač Crvene zvezde Osman Bukari suspenduje se na ukupno tri utakmice UEFA klupskih takmičenja na kojima bi inače imao pravo nastupa, zbog napada na drugog igrača", navodi se u saopštenju UEFA.

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Tagovi

UEFA fudbal FK Crvena zvezda

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