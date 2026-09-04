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UEFA žestoko kaznila Borac! Zatvara se dio istočne tribine, Banjalučani moraju da plate 37.500 evra

UEFA žestoko kaznila Borac! Zatvara se dio istočne tribine, Banjalučani moraju da plate 37.500 evra

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Evropska fudbalska federacija izrekla je žestoku kaznu Borcu po više osnova.

UEFA kaznila Borac Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Evropska fudbalska federacija izrekla je rigoroznu kaznu Borcu zbog propusta u organizaciji meča sa Vikingurom na Gradskom stadionu (3:1).

Kako je navedeno iz UEFA, aktuelni šampion BiH kažnjen je po četiri osnova:

- nepristojno/nedolično ponašanje ekipe (5 ili više igrača), Član 15(4) Disciplinskog pravilnika;

- rasističko i/ili diskriminatorsko ponašanje, Član 14(2);

- paljenje pirotehnike ili bilo kojih drugih predmeta, Član 16(2)(c);

- vrijeđanje/upućivanje pogrdnih riječi službenom licu utakmice od strane člana osoblja Bogoljuba Zeljkovića, Član 15(1)(b).

Shodno tome, Kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo (CEDB) odlučilo je:

- da naloži aktiviranje i sprovođenje uslovne disciplinske mjere koju je CEDB izrekao u svojoj odluci od 21. februara 2025. godine zbog rasističkog i/ili diskriminatorskog ponašanja navijača FK Borac, odnosno da naloži djelimično zatvaranje stadiona FK Borac (t.j. 500 susjednih sjedišta na istočnoj tribini) tokom naredne jedne utakmice UEFA takmičenja u kojoj će FK Borac igrati kao domaćin.

- kazni FK Borac novčanom kaznom od 30.000 evra i naloži djelimično zatvaranje stadiona FK Borac (t.j. 800 susjednih sjedišta na istočnoj tribini) tokom još jedne dodatne utakmice UEFA takmičenja u kojoj će FK Borac igrati kao domaćin, zbog rasističkog i/ili diskriminatorskog ponašanja njegovih navijača. Navedeno djelimično zatvaranje stadiona za dodatnu utakmicu UEFA klupskog takmičenja na domaćem terenu se odlaže (izriče se uslovno) sa probnim periodom od dvije godine, računajući od dana donošenja ove odluke.

- da kazni FK Borac novčanom kaznom od 4.000 evra zbog nepristojnog/nedoličnog ponašanja ekipe.

- da kazni FK Borac novčanom kaznom od 3.500 evra zbog paljenja pirotehnike.

- da kazni člana osoblja FK Borac Bogoljuba Zeljkovića novčanom kaznom od 2.000 evra zbog vrijeđanja i/ili upućivanja pogrdnih riječi službenom licu utakmice.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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UEFA FK Borac

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