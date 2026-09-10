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UEFA mijenja Ligu Evrope: Otvara se velika šansa za klubove iz BiH!

UEFA mijenja Ligu Evrope: Otvara se velika šansa za klubove iz BiH!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Nova odluka umnogome pogoduje šampionu BiH.

liga evrope Izvor: Shutterstock

Evropska fudbalska federacija odlučila je da "doradi" Ligu Evrope, odnosno plej-of rundu za plasman u ligašku fazu ovog takmičenja.

Do sada je, naime, bila praksa da se u posljednjem kvalifikacionom kolu prije glavnog dijela spoje "staza šampiona" i "glavna staza". Nije to do sada bio slučaj pa su se 24 tima našla na istom putu, međutim od takmičarske godine 2027-2028 doći će do promjene. Plej-of će i nakon trećeg kola ostati podijeljen na dvije "staze", pri čemu će se po 6 ekipa plasirati u ligaški dio.

Ova promjena je velika i izuzetno pozitivna vijest za šampione manjih i srednjih evropskih liga, poput klubova iz BiH ili Srbije.

Podjelom na "stazu šampiona" i "glavnu stazu", šampioni manjih liga više neće moći u plej-ofu Lige Evrope da ukrste koplja sa, recimo, timovima iz najjačih evropskih liga, već će igrati isključivo protiv drugih prvaka koji su ispali iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

Za šest mjesta u ligaškoj fazi boriće se samo šampioni međusobno. To drastično povećava šanse da klubovi sa naših prostora uđu u finansijski znatno profitabilniju Ligu Evrope, umjesto da igraju Konferencijsku ligu.

Ove sezone, Bosnu i Hercegovinu u ligaškoj fazi nekog evro-takmičenja predstavlja samo Borac. Nastupiće Banjalučani u Konferencijskoj ligi, a prvi ispit ih čeka 15. oktobra, kada će na Olimpijskom stasionu u Atini odmjeriti snage sa Panatinaikosom.

Prvu domaću utakmicu odigraće sedam dana kasnije, kada u Banjaluku dolazi finski KuPS.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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UEFA Liga Evrope fudbal

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