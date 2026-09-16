Klinac u 91. minutu spasio Real i Žozea Murinja

Fudbaleri Real Madrida na kraju su nekako uspjeli da pobijede Elče 3:2 (2:0) i izjednačili su se sa Barselonom na vrhu tabele. Junak ove pobjede bio je mladi Karlos Espi koji je golom u 91. minutu donio trijumf.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Otišao je Real Madrid na jug Španije u blizinu Alikantea po lake bodove, a namučio se. Na kraju su izabranici Žozea Murinja uspjeli da prospu prednost od dva gola razlike, ali da i na kraju nekako pobijede fenjeraša Elče 3:2 (2:0).

Nakon ove mučne pobjede Real Madrid ima utakmicu više od Barselone i jednak broj bodova - 15. Iza je Betis sa 12, Alaves, Atletiko Madird i Sevilja imaju po 10. Elčee je sa 2 boda na dnu tabele zajedno sa Viljarealom.

Golčina Arde Gulera

Prvi gol na meču je bio za pamćenje, iako neće biti upisan onome ko ga je postigao. U 25. minutu dosuđen je slobodan udarac, a izveo ga je Arda Guler koji je dobio šansu ispred Džuda Belingema. Sjajno je šutirao mladi Turčin sa 25 metara, pogodio stativu, a lopta se od stative odbila u gol. Ipak nakon gledanja snimka utvrđeno je da je golman iz Argentine Matijasa Ditura pa je upisan kao autogol.

Drugi pogodak postigao je na dodavanej Jana Diomandea Kilijan Mbape u 33. minutu utakmice, a onda je uslijedio potop Reala. Pogledajte kako je Arda Guler dao gol:

ARDA GULER OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID! WHAT A FREE KICK!



Elche 0-1 Real Madrid.pic.twitter.com/S6e8GCsuls — Tekkers Foot (@tekkersfoot)September 15, 2026

Maleni Elče zamalo napravio čudo

Nakon to je trener Elčea napravio četiri izmjene, a Murinjo je uveo Brahima Dijaza i Džuda Belingema vidjeli smo preokret. Prvo je na dodavanje Sepede Abijel Osorio pogodio za 2:1 u 71. minutu da bi potom Fer Ninjo u 82. minutu izjednačio na dodavanje Hosana.

Nakon toga je uveo dva napadača Žoze Murinjo. Izveo je Trenta Aleksandar Arnolda i Oreljana Čuamenija, a ušli su mladi Endrik i Espi. Upravo je Karlos Espi u 90. minutu imao veliku šansu, promašio je, a onda je u 91. donio pobedu! U tranziciji je mladi 21godišnji napadač koji je došao iz Levantea ostao sam i zakucao je loptu u mrežu. Pogledajte taj gol:

Mbappe could’ve been the hero but he decided to pass it at Espi.



What a player. pic.twitter.com/NfdPxxuNZ7 — Kalshi FC (@KalshiFC)September 15, 2026

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Valensija je uspjela da pobjegne sa dna tabele i golom Rijole u 78. minutu savladala je Alaves, dok je u prvom meču dana Rajo Valjekano sačuvao prednost i dobio Espanjol 2:1 (2:0). Pogocima Garsije i Pedrose u prvom poluvremenu poveli su domaćini, smanjio je Fernandez, a iako je golman Marko Dmitrović išao u napad u posljednjem minutu nije došlo do izjednačenja.

(MONDO)

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