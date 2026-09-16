"Oportunista i izdajnik": Nacija ga čekala godinama, on odigrao 6 mečeva i okrenuo im leđa

Tunis je godinama čekao da Rani Kedira obuče dres reprezentacije, a sada kada se povukao cijela nacija ga je napala.

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Rani Kedira je završio reprezentativnu karijeru. Ne bi to bilo ništa čudno za igrača koji ima 32 godine, ali kada se zna da da je odigrao samo šest mečeva u reprezentativnoj karijeri, od čega tri na Svjetskom prvenstvu 2026. godine jasno je da su kritičari bili u pravu.

"Oportunista i izdajnik" piše "La depeš" nakon što je iskusni zadnji vezni samo nekoliko mjeseci nakon Mundijala objavio da se povlači iz reprezentacije navodno da bi napravio prostora mlađim igračima.

Priča Ranija Kedire

Rani Kedira je rođen u Štutgartu, majka mu je Njemica, a otac Tunižanin. Brat je mnogo poznatijeg veziste Samija Kedire koji je godinama nastupao za Njemačku, a i Rani je dugo bio reprezentativac "pancera". Igrao je u Štutgartu, Lajpcigu Augzburgu i Union Berlinu, a od U15 do U19 nivoa nastupao je za Njemačku 13 puta i dao je jedan gol.

Odbio je da igra za Tunis 2018. godine, a onda je tri mjeseca pred Mundijal 2026. prihvatio poziv. Odigrao je tri meča na Mundijalu, tri meča na pripremama i posle 151 minuta na Svjetskom prvenstvu se povukao.

Šta kaže Kedira

"Poslije Svjetskog prvenstva vrijeme je da se okrenemo budućnosti. Tunis ima mnogo talentovanih mladih igrača koji imaju potencijal da uspješno oblikuju budućnost reprezentacije. Uvijek mi je bila velika čast da nosim dres reprezentacije Tunisa i predstavljam Tunis na međunarodnoj sceni. Iako je moj period u reprezentaciji bio relativno kratak, bio sam veoma ponosan što sam imao priliku da igram za nacionalni tim", rekao je Rani Kedira.