SMS i dalje rešeta u Ligi šampiona: Novi gol srpskog veziste

Sergej Milinković Savić dao je novi gol u Azijskoj Ligi šampiona i donio je pobjedu svom Al Hilalu.

Izvor: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia

Dok je Vladimir Ivić razbio Kristijana Ronalda i njegov Al Nasr Sergej Milinković Savić presudio je katarskoj Al Garafi sa Mejsonom Holgejtom, Adamom Unasom i Ismaelom Benaserom u timu. Nakon što smo vidjeli crvene kartone za Krisensija Samervila i Ismaela Benasera nakon pola sata igre oba tima su nastupala sa deset igrača i na kraju je bilo 2:1 (1:0) za Al Hilal.

Prvi gol je na samom kraju prvog poluvremena sa penala postigao Ruben Neveš, a upravo je Portugalac asistirao Sergeju Milinković Saviću za gol u 72. minutu. Do kraja meča Aladin je samo uspio da smanji na 2:1 u 92. minutu

Sergej Milinković-Savić je na devetoj utakmici ove sezone dao svoj peti pogodak, a on je došao nakon skoka. Poslije centaršuta sa desne strane korpulentni vezista je bio sam u petercu i to je iskoristio. Pogledajte kao je postigao pogodak:

⚽ “Milinković-Savić, Al Hilal’i iki farklı öne geçiriyor!”



Al Hilal, Sergej Milinković-Savić’in 72. dakikada attığı golle Al Gharafa karşısında 2-0 öne geçiyor!pic.twitter.com/OXv95V5aBr — D-Smart Spor (@SporSmart_)September 15, 2026

Sergej dominira u Arabiji

Ponikao je u Vojvodini Sergej Milinković-Savić, Zatim je igrao za Genk godinu dana, pa za Lacio punih osam godina. Nakon 341 meča i 69 golova za nebesko-plave šrešao je za veliki novac u Al Hilal gdje je već četvrtu sezonu. Za sada ima 151 meč i 47 golova, a osvojio je jednu titulu i po dva kupa i superkupa.