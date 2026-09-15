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SMS i dalje rešeta u Ligi šampiona: Novi gol srpskog veziste

SMS i dalje rešeta u Ligi šampiona: Novi gol srpskog veziste

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Sergej Milinković Savić dao je novi gol u Azijskoj Ligi šampiona i donio je pobjedu svom Al Hilalu.

Sergej Milinković Savić dao je novi gol u Azijskoj Ligi šampiona Izvor: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia

Dok je Vladimir Ivić razbio Kristijana Ronalda i njegov Al Nasr Sergej Milinković Savić presudio je katarskoj Al Garafi sa Mejsonom Holgejtom, Adamom Unasom i Ismaelom Benaserom u timu. Nakon što smo vidjeli crvene kartone za Krisensija Samervila i Ismaela Benasera nakon pola sata igre oba tima su nastupala sa deset igrača i na kraju je bilo 2:1 (1:0) za Al Hilal.

Prvi gol je na samom kraju prvog poluvremena sa penala postigao Ruben Neveš, a upravo je Portugalac asistirao Sergeju Milinković Saviću za gol u 72. minutu. Do kraja meča Aladin je samo uspio da smanji na 2:1 u 92. minutu 

Sergej Milinković-Savić je na devetoj utakmici ove sezone dao svoj peti pogodak, a on je došao nakon skoka. Poslije centaršuta sa desne strane korpulentni vezista je bio sam u petercu i to je iskoristio. Pogledajte kao je postigao pogodak: 

Sergej dominira u Arabiji

Ponikao je u Vojvodini Sergej Milinković-Savić, Zatim je igrao za Genk godinu dana, pa za Lacio punih osam godina. Nakon 341 meča i 69 golova za nebesko-plave šrešao je za veliki novac u Al Hilal gdje je već četvrtu sezonu. Za sada ima 151 meč i 47 golova, a osvojio je jednu titulu i po dva kupa i superkupa. 

Tagovi

Sergej Milinković-Savić fudbal

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