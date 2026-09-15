Bliži se Konferencijska liga: Evo koliko koštaju paketi ulaznica za mečeve Borca!

FK Borac objavio je cijene i način prodaje paketa karata za Konferencijsku ligu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbalski klub Borac nastupiće ove jeseni, drugi put u klupskoj istoriji, u glavnoj fazi Konferencijske lige, a ovog utorka je objelodanio cijene paketa ulaznica za domaće utakmice.

Kad je riječ o mečevima na Gradskom stadionu, crveno-plavi će 22. oktobra ugostiti finski KuPS. Potom 26. novembra dolazi Atalanta, dok će u grad na Vrbasu 17. decembra stići Riga.

Prodaja paketa ulaznica za tri utakmice Konferencijske lige na Gradskom stadionu za sve vlasnike sezonskih karata počinje 21. septembra i trajaće do 27. septembra. Paket ulaznica za istočnu tribinu moći će da se kupi za 50 KM, za sektore A i D na zapadnoj tribini mora da se izdvoji 75 KM, dok sektori B i C koštaju 100 KM.

Uz jednu sezonsku kartu moguće je kupiti maksimalno četiri paketa ulaznica, a prilikom kupovine na prodajnom mjestu (zvaničnoj klupskoj prodavnici FK Borac, na platou kod Narodnog pozorišta Republike Srpske) neophodno je priložiti sezonsku kartu.

Kupovina paketa ulaznica biće omogućena i putem sajta www.fkborac.net, a za pristup sistemu za kupovinu neophodno je skenirati QR kod sa sezonske karte.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Paketi ulaznica će u slobodnoj prodaji biti 28. septembra do 4. oktobra, po istim cijenama.

Pojedinačne ulaznice za utakmicu Borac - KuPS, koja je zakazana za 22. oktobar u 21.00 čas, u slobodnoj prodaji će se naći od 5. oktobra. Za Istok će morati da se plati 20 KM, sektori A i D koštaju 30 KM, dok su sektori B i C vrijedni 40 KM.

Broj pojedinačnih ulaznica u slobodnoj prodaji zavisi od broja prodatih paketa ulaznica za sve tri utakmice, a u slučaju da se prilikom prodaje paketa ulaznica rasproda sav raspoloživi kapacitet Gradskog stadiona – pojedinačnih ulaznica neće biti u slobodnoj prodaji.

Iz kluba su podsjetili da je kapacitet istočne tribine za ovu utakmicu smanjen za 500 mjesta zbog disciplinske kazne izrečene od strane UEFA.

Takođe, dio zapadne tribine rezervisan je za službena lica UEFA, predstavnike klubova sa kojima će Borac snage u Konferencijskoj ligi, kao i za novinarsku tribinu, na kojoj će biti prisutni isključivo akreditovani predstavnici medijskih kuća.

S tim u vezi, biće smanjen broj raspoloživih ulaznica za prodaju unutar sektora B i C zapadne tribine Gradskog stadiona.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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