Mario Vušković odslužio kaznu za doping: Hrvata na treningu dočekalo 7.500 navijača HSV-a

Mario Vušković se vraća na teren nakon skoro četiri godine suspendovanja zbog dopinga, a 7.500 navijača ga je dočekalo na treningu.

Izvor: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski fudbaler Mario Vušković bliži se povratku na teren, pošto je već skoro četiri godine suspendovan zbog dopinga. Poslije četiri godine trenirao je sa fudbalerima HSV-a i to je privuklo veliku pažnju navijača, tako da je čak 7.500 njih došlo da pozdravi Vuškovića koji je zaista prošao mnogo da bi se opet vratio na teren.

Nisu pomogli ni transparenti "Oslobodite Vuškovića" koje su navijači isticali svaku utakmicu, pa ni njegovi saigrači iz HSV-a, ali je Splićanin sve uspio da istrpi i uskoro će opet igrati fudbal.

Sa sjeverne tribine odjekivalo je Vuškovićevo ime, razvijeni su i transparenti podrške, dok su njegov prvi trening pratili porodica, bivši saigrači i kompletno rukovodstvo kluba, a osmeh koji smo vidjeli na njegovom licu dovoljno govori koliko je sanjao trenutak povratka.

Vušković je inače posljednju utakmicu odigrao još devetog novembra 2022. godine, u porazu od Grojter Firta (0:1), a pravo nastupa će steći 22. novembra, pred meč sa Verderom iz Bremena.

Zašto je Vušković bio suspendovan?

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Njemačka antidoping agencija (NADA) testirala je fudbalera HSV-a Marija Vuškovića u septembru 2022. godine na vanrednoj kontroli. Analiza uzorka otkrila je prisustvo sintetičkog (EPO) hormona koji povećava broj crvenih krvnih zrnaca i poboljšava prenos kiseonika u krvi, zbog čega se strogo zabranjuje.

Nakon što je B uzorak potvrdio nalaz, slučaj je stigao do Sportskog suda Fudbalskog saveza Njemačke (DFB). Mario Vušković je odbacio krivicu, a njegova odbrana je osporavala pouzdanost testiranja. Uprkos tome, nezavisni vještak potvrdio je ispravnost laboratorijske analize. DFB ga je u martu 2023. suspendovao na dvije godine, prepolovivši standardnu kaznu od četiri godine uzimajući u obzir njegovu mladost, malu količinu supstance i činjenicu da mu je to prvi prekršaj.

Großer Empfang von 7.500 Fans des#HSVfür Rückkehrer Mario Vušković bei seiner Trainings-Premiere im Volksparkstadionpic.twitter.com/20KSCDNWjh — BILD Hamburger SV (@BILD_HSV)September 15, 2026



Ipak, slučaj je dobio nastavak na Međunarodnom sportskom arbitražnom sudu (CAS). Vušković je tražio potpunu oslobađajuću presudu, dok su NADA i WADA zahtijevale maksimalnu kaznu. U avgustu 2024. CAS je usvojio žalbu antidoping agencija i izrekao mu potpunu četvorogodišnju zabranu nastupa, računajući period od novembra 2022. godine.

Inače, njegov brat Luka Vušković je u međuvremenu igrao za HSV i postao je ovog ljeta jedan od najskupljih defanzivac svih vremena jer ga je kupio Brajton.

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(MONDO)