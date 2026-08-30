Treneri Radnika i Borca Bojan Krulj i Vinko Marinović sumirali su duel na Gradskom stadionu u Bijeljini, koji je završen podjelom bodova (2:2).

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Dva puta je Radnik bio u prednosti protiv Borca u posljednjoj utakmici 4. kola Premijer lige BiH, ali su timovi iz Republike Srpske na kraju podijelili plijen (2:2).

Izgledalo je da će tim Bojana Krulja doći do pobjede u ovom duelu nakon što je Danilo Teodorović matirao Damjana Šiškovskog u prvom minutu nadoknade za 2:1 na semaforu. Nije, međutim, tako mislio Luka Juričić, koji je u šestom minutu nadoknade, odnosno u posljednjim sekundama, uspio da savlada Dušana Markovića i spasi svoj tim od prvog poraza u sezoni.

Vidi opis Sjajan meč u Bijeljini i 2:2 na semaforu! Krulj: "Publika imala šta da vidi!" Marinović: "Ponovo smo pokazali karakter!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 13 13 / 13

"Sadržajna utakmica u kojoj je publika imala šta da vidi. Imali smo prednost, nažalost nismo uspjeli da je sačuvamo do samog kraja. Čestitao bih mojim momcima na fer igri, na borbenosti koju su prikazali večeras i čestitao bih Borcu i poželio im sve najbolje u nastavku sezone", bile su prve impresije trenera Radnika Bojana Krulja nakon ovog meča.

"Znali smo da nas ovdje čeka zahtjevan meč i da će protivnik biti jako motivisan i agresivan. Dozvolili smo Radniku da dođe do tog prvog gola, gde je jednostavno poslije toga dobio više motivacije, ali uspjeli smo u drugom poluvremenu doći do izjednačenja. Rizikovali smo, naravno ostavili smo tu i prostora za tranzicije što je Radnik uspio da iskoristi, ali mi smo opet u posljednjem minutu, u posljednjim sekundama faktički, uspjeli doći do izjednačenja. Još jednom smo pokazali karakter. Želimo da se što bolje pripremimo za utakmice koje nam slijede u srijedu i subotu, imamo sad dva derbija pred sobom (protiv Željezničara u Banjaluci i Sarajeva u Sarajevu, op.a.)", poručio je strateg banjalučkog premijerligaša Vinka Marinovića.

U narednom kolu, koje se igra već sredinom sljedeće sedmice, Radnik će biti gost Veleža, dok će Borac u jednoj od najvećih utakmica bh. fudbala biti domaćin Željezničaru.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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