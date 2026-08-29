Zrinjski slavio na Koševu: Kod Mostaraca je sve u znaku broja 4!

Gosti iz Mostara upisali su četvrtu pobjedu u četvrtoj utakmici u sezoni, a Antonio Ilić postigao je već četvrti pogodak...

Izvor: HŠK Zrinjski

Derbi 4. kola Premijer lige BiH između Sarajeva i Zrinjskog pripao je Mostarcima, koji su na Koševu upisali minimalnu pobjedu (0:1).

Jedini pogodak na najvećem bh. stadionu viđen je u 65. minutu, kada je nakon proigravanja Karla Abramovića Antonio Ilić postigao već četvrti gol u sezoni.

Prve dvije domaće utakmice u novoj sezoni tim Zorana Zekića odigrao je na neutralnom terenu. Zbog odluke FS BiH da suspenduje stadion Koševo zbog lošeg stanja travnjaka, bordo tim je ekipu Radnika dočekao u Vrapčićima, dok su sastav BSK-a ugostili na zeničkom Bilinom polju. Tokom ove sedmice, privremeno je ukinuta suspenzija, pa se Sarajevo vratilo na Koševo, ali povratak kući neće ostati upamćen po dobrom.

Domaći tim je na ulasku u posljednjih 15 minuta prvog dijela imao sjajnu priliku da stigne do vođstva. Centrirao je tada Mihael Kuprešak sa desne strane, Ivan Šarić glavom zahvatio loptu, ali je šutirao tik pored stative.

Samo nekoliko minuta kasnije, nekadašnji strateg Sarajlija a sada komandant Zrinjskog Simon Rožman morao je da izvrši prinudnu izmjenu. Zbog povrede je igru napustio Marko Vranjković, prepustivši mjesto na terenu Viktoru Grbiću, koji je učestovao u dvije odlične šanse Zrinjskog krajem prvog dijela.

Ubrzo po ulasku u igru uputio je centaršut prema Mariju Ćužeu, ali je udarac krilnog napadača Zrinjskog glavom iz neposredne blizine odbranio Ivan Banić. "Jedinica" Sarajeva ponovo se istakla nekoliko minuta kasnije, kada je Grbić pripremio sve za Karla Abramovića koji je šutirao iskosa sa desne strane sa 10 metara, ali je domaći čuvar mreže ponovo bio na visini zadatka.

Nije mnogo minuta prošlo u nastavku, a prinudnu izmjenu je morao da izvrši i Zoran Zekić. Povrijedio se, naime, defanzivac iz Obale Slonovače Sulejmane Meite, kojeg je na terenu Koševa zamijenio Filip Živković.

Petnaestak minuta kasnije uslijedio je već spomenuti pogodak Ilića, kojim je Zrinjski upisao četvrtu pobjedu u sezonu na isto toliko odigranih utakmica. Mostarci su trenutno prvoplasirani, dok je Sarajevo na četvrtom mjestu sa isto toliko bodova, uz meč manje u odnosu na "plemiće".

Bio je ovo, inače, pretposljednji meč 4. runde, koju će sutra uveče u Bijeljini (21.00) zaključiti Radnik i Borac.

PREMIJER LIGA BiH – 4. kolo

BSK – Sloga Meridian 0:1

Željezničar – Široki Brijeg 1:1

Sarajevo – Zrinjski 0:1

Nedjelja:

Radnik – Borac (21.00)

Odigrano u petak:

Čelik – Velež 3:0

(mondo.ba. D. Šutvić)

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