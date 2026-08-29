Sloga upisala prvi trijumf u sezoni! BSK pogodio stativu, Keranović isključen, pa vraćen na teren!

Dobojlije savladale BSK u Krupi na Vrbasu i tako stigli do prve pobjede u sezoni.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge iz Doboja upisali su prvu pobjedu u novoj sezoni Premijer lige BIH pošto su sa minimalnih 1:0 savladali BSK.

Duel odigran u Krupi na Vrbasu možda bi imao drugačiji ishod da je Miloš Savić pogodio mrežu umjesto stative u 21. minutu.

Samo pet minuta kasnije stigla je kazna za promašaj, i to nakon greške domaćeg tima. Toni Jović je presjekao pas fudbalera BSK i proslijedio loptu do Ognjena Šešlaka koji je dobro šutirao, a nakon odbrane Modića loptu je u mrežu pospremio Čuka Martinez.

Nismo mnogo vidjeli u prvom poluvremenu, a u nastavku prvo ime na terenu bio je Pere Garsija. Golman Sloge u više navrata je dobrim intervencijama spašavao svoju mrežu, a na drugoj strani razigrao se David Čavića. Bivši igrač Borca prijetio je na početku drugog poluvremena, razigravao svoje saigrače, imao i jedan pokušaj da gađa suprotni ugao. U 64. minutu bilo je opasno pred golom Sloge, Garsija je odbranio jedan udarav, potom je akcija nastavljena, a na kraju je Keranović šutirao pored gola.

Dvadesetak minuta prije kraja BSK je ostao sa igračem manje pošto je isključen Nedim Keranović zbog udaranja protivničkog igrača bez lopte, ali je sudija Antoni Bandić vratio mladog fudbalera na teren nakon intervencije iz VAR sobe. Naime na video snimku vidjelo se da se ne radi o prekršaju za crveni karton. U 79. Minutu odlična akcija BSK-a po lijevoj strani i dobro ubacivanje Subića u peterac, ali nije uspio Radošević da loptu uputi ka mreži. U posljednjim sekundama regularnog dijela utakmice u prilici se našao i Subić, ali je njegov pokušaj u gužvi nogom odbranio Garsije, a potom je Koral izbio loptu i tako sačuvao mrežu.

Ovo je treći poraz BSK-a u sezoni, uz pobjedu porit Veleža. Slog aje odigrala utakmicu manje i upisala po jednu pobjedu, remi i poraz.

PLBIH, 4. kolo:

BSK – Sloga 0:1 (0:1)

/Martinez 26/

Željezničar – Široki Brijeg 18.00

Sarajevo – Zrinjski 20.45

Nedjelja

Radnik – Borac 21.00

Odigrano u petak

Čelik – Velež 3:0 (2:0)

/Mašić 28, 43, 63/