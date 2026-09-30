Gnjev zbog novih privilegija: Paf Didi u zatvoru ima mobilni telefon, ljudi traže broj njegovog advokata

Datum izlaska Šona Didija Kombsa iz zatvora ponovo je pomjeren unaprijed

Izvor: Youtube printscreen / WatchMojo.com

Najnovije vijesti o reperu Šonu Kombsu, poznatijem kao Paf Didi, razbesnjele su javnost.

Prema evidenciji Saveznog biroa za zatvore, trenutno je planirano da Didi bude pušten iz savezne kazneno-popravne ustanove "Fort Diks" 21. januara 2028. godine.

Didi je osuđen na 50 mjeseci zatvora nakon što je proglašen krivim po dvije tačke optužnice koje su se odnosile na prevoz osoba preko državnih granica u svrhu prostitucije.

Nakon veoma medijski ispraćenog saveznog suđenja, oslobođen je težih optužbi za se*sualnu trgovinu ljudima i reketiranje.

Ovo je jedna od nekoliko izmena datuma puštanja na slobodu od izricanja presude. Iako je prvobitno datum izlaska bio 5. februar, sada je još bliži datumu iz 2027. godine.

"Otkud mobilni?!"

Kao da ranije puštanje na slobodu ozloglašenog repera nije bilo dovoljno, snimak iz zatvora gdje služi kaznu je dodatno sipao so na ranu.

Na snimku objavljenom na Instagramu NBC News-a vidi se da Didi u zatvoru ima mobilni telefon.

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Javnost je zgrožena slobodama koje ima reper, pa su pojedinci izražavali nezadovoljstvo pravnim sistemom, dok su pojedini tražili broj telefona Didijevog advokata koji je, "u slučaju gadnom kao ovaj" uspio da mu izdejstvuje i ranije puštanje na slobodu i telefon.