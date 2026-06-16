Paf Dedi (56) trenutno služi kaznu u saveznom zatvoru Fort Dix u Nju Džerziju.

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Muzički mogul Šon Kombs, poznatiji kao Paf Dedi, izaći će iz zatvora 23. februara 2028. godine, navode podaci Federalnog biroa za zatvore.

Ranije ove godine Federalni biro za zatvore kao datum njegovog puštanja na slobodu naveo je 15. april 2028. Pre ovog datuma, pomenut je 25. april, a prvobitno 4. jun 2028. godine.

Vidi opis Advokati Paf Dedija pokušavaju da zaobiđu zakon: Ponovo mu skraćena zatvorska kazna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Foxy Brown / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Cheryl Fox / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Cheryl Fox / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Andrea Raffin/Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Inače, Dedi trenutno učestvuje u programu liječenja zavisnosti u saveznom zatvoru Fort Dix u Nju Džerziju, gdje su njegovi advokati tražili premještaj.

"Kako bi mogao da nastavi liječenje zavisnosti, ima porodične posjete i radi na rehabilitaciji, tražimo od suda da Birou za zatvore snažno preporuči smještaj gospodina Kombsa u zatvor Fort Dix", napisala je advokatica Teni Geragos u sudskom podnesku iz oktobra 2025.

Podsjetimo, 56-godišnjak služi kaznu od 50 mjeseci nakon što je prošlog ljeta na saveznom suđenju u Njujorku osuđen po dvije tačke optužnice za organizovanje prevoza osoba radi pružanja se*sualnih usluga.

Porota ga je oslobodila težih optužbi, uključujući trgovinu ljudima radi se*sualnog iskorišćavanja i udruživanje radi reketiranja. Njegovi advokati su u decembru prošle godine zvanično uložili žalbu na presudu i kaznu, tvrdeći da su seksualni odnosi koji su bili predmet postupka bili sporazumni i da je kazna koju je sud izrekao bila preterana

(Nova/ Mondo)