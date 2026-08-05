Paf Dediju ponovo skraćena zatvorska kazna: Ozloglašeni reper sve bliži slobodi

Federalni biro za zatvore ponovo je promijenio datum izlaska Pafa Dedija na slobodu. Reper trenutno služi kaznu zbog prevoza radi bavljenja prostitucijom, dok njegovi advokati nastavljaju žalbeni postupak.

Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Federalni biro za zatvore ponovo je promijenio datum izlaska iz zatvora repera Pafa Dedija, odnosno Šona Kombsa, koji trenutno služi kaznu od 50 mjeseci zatvora u saveznoj ustanovi FCI Fort Diks.

Prema najnovijim podacima, novi datum njegovog izlaska pomjeren je na 20. februar 2028. godine, nakon što je prethodno bio određen za 23. februar 2028. Tokom proteklih mjeseci nadležne službe nekoliko puta su mijenjale datum njegovog puštanja na slobodu, navodeći ranije i 15. april, 25. april i 4. jun 2028. godine, bez zvaničnog objašnjenja za ove izmjene.

Paf Dedi je prošlog ljeta osuđen po dvije tačke optužnice za prevoz radi bavljenja prostitucijom nakon federalnog suđenja u Njujorku. Istovremeno, porota ga je oslobodila težih optužbi, među kojima su trgovina ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i zavjera radi reketiranja.

U programu liječenja od zavisnosti

Reper trenutno učestvuje u Rezidencijalnom programu za liječenje zavisnosti od droga (RDAP), koji zatvorenicima u određenim slučajevima može donijeti smanjenje kazne do godinu dana.

Njegovi advokati istovremeno nastavljaju žalbeni postupak, tvrdeći da je izrečena kazna prestroga i tražeći oslobađajuću presudu ili novo odmjeravanje kazne.

Advokatica Teni Geragos ranije je od suda zatražila da Kombs kaznu služi u zatvoru FCI Fort Diks, kako bi bio bliže porodici i imao bolje uslove za rehabilitaciju.

Navodni sukob u zatvoru

Američki mediji su u julu prenijeli da je Paf Dedi učestvovao u fizičkom sukobu sa drugim zatvorenikom, nakon čega je, prema navodima TMZ-a, privremeno premješten u samicu.

Kako je objavio ovaj portal, do incidenta je došlo nakon što je drugi zatvorenik navodno vrijeđao repera, a zatvorsko osoblje brzo je reagovalo i razdvojilo ih.

U međuvremenu, sud je odobrio federalnim vlastima da preuzmu i raspolažu predmetima zaplijenjenim prilikom njegovog hapšenja u hotelu "Park Hajat" u septembru 2024. godine. Među zaplijenjenim predmetima nalaze se 9.000 dolara u gotovini, kao i više mobilnih telefona, tableta, laptopa i eksternih hard diskova.

Izvor: Kurir/ MONDO