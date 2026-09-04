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Paf Didi na slobodu ide ranije: Ponovo mu pomjeren datum izlaska iz zatvora

Paf Didi na slobodu ide ranije: Ponovo mu pomjeren datum izlaska iz zatvora

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Tebalo bi da reper Šon Kombs, poznatiji kao Paf Didi, napusti savezni zatvor nekoliko mjeseci ranije nego što je bilo predviđeno, pokazuju najnoviji podaci američkog Federalnog biroa za zatvore.

P Diddy izlazi iz zatvora ranije Izvor: YouTube/ Wendy Williams Show

Prema dostupnim evidencijama, novi termin njegovog izlaska određen je za 5. februar 2028. godine, piše "People". Kombs trenutno izdržava kaznu u ustanovi FCI Fort Dix, u saveznoj državi Nju Džersi.

Didi je osuđen na 50 mjeseci zatvora nakon što je proglašen krivim po dvije tačke optužnice koje su se odnosile na prevoz osoba preko državnih granica u svrhu prostitucije.

Ipak, porota ga nije proglasila krivim za najteže optužbe koje su mu bile stavljene na teret. Kombs je oslobođen optužbi za trgovinu ljudima radi se*sualne eksploatacije i za reketiranje.

Tužilaštvo je tokom procesa iznijelo tvrdnje da je Kombs vršio pritisak na žene da učestvuju u se*sualnim susretima. Njegovi advokati su nakon izricanja presude pokrenuli žalbeni postupak.

Problemi za Kombsa nisu završeni njegovim krivičnim postupkom. Protiv njega je podnijet veći broj građanskih tužbi, dok on i dalje odbacuje navode o protivpravnom ponašanju.

Datum njegovog izlaska iz zatvora već je nekoliko puta mijenjan. Prethodno je kao termin bilo navođeno ljeto 2028. godine, ali je odluka kasnije više puta korigovana.

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Do najnovije promjene došlo je nakon što su se pojavili navodi da je Kombs učestvovao u fizičkom sukobu iza zatvorskih zidova, poslije čega je određeno vrijeme proveo u samici.

Kombs se tokom boravka u zatvoru takođe nalazi u programu rehabilitacije od zavisnosti od narkotika.

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Puff Diddy odmjerio Severinu
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(Nova / MONDO)  

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P Diddy zatvor

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