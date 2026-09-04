Tebalo bi da reper Šon Kombs, poznatiji kao Paf Didi, napusti savezni zatvor nekoliko mjeseci ranije nego što je bilo predviđeno, pokazuju najnoviji podaci američkog Federalnog biroa za zatvore.

Izvor: YouTube/ Wendy Williams Show

Prema dostupnim evidencijama, novi termin njegovog izlaska određen je za 5. februar 2028. godine, piše "People". Kombs trenutno izdržava kaznu u ustanovi FCI Fort Dix, u saveznoj državi Nju Džersi.

Didi je osuđen na 50 mjeseci zatvora nakon što je proglašen krivim po dvije tačke optužnice koje su se odnosile na prevoz osoba preko državnih granica u svrhu prostitucije.

Ipak, porota ga nije proglasila krivim za najteže optužbe koje su mu bile stavljene na teret. Kombs je oslobođen optužbi za trgovinu ljudima radi se*sualne eksploatacije i za reketiranje.

Tužilaštvo je tokom procesa iznijelo tvrdnje da je Kombs vršio pritisak na žene da učestvuju u se*sualnim susretima. Njegovi advokati su nakon izricanja presude pokrenuli žalbeni postupak.

Vidi opis Paf Didi na slobodu ide ranije: Ponovo mu pomjeren datum izlaska iz zatvora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: David Dee Delgado / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: David Dee Delgado / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Problemi za Kombsa nisu završeni njegovim krivičnim postupkom. Protiv njega je podnijet veći broj građanskih tužbi, dok on i dalje odbacuje navode o protivpravnom ponašanju.

Datum njegovog izlaska iz zatvora već je nekoliko puta mijenjan. Prethodno je kao termin bilo navođeno ljeto 2028. godine, ali je odluka kasnije više puta korigovana.

Do najnovije promjene došlo je nakon što su se pojavili navodi da je Kombs učestvovao u fizičkom sukobu iza zatvorskih zidova, poslije čega je određeno vrijeme proveo u samici.

Kombs se tokom boravka u zatvoru takođe nalazi u programu rehabilitacije od zavisnosti od narkotika.

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(Nova / MONDO)