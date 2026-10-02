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Ranko Đorđić šokiran izgledom Bilinog polja: "Taj stadion isto izgleda već 50 godina"

Ranko Đorđić šokiran izgledom Bilinog polja: "Taj stadion isto izgleda već 50 godina"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ranko Đorđić šokiran je kada je vidio stadion "Bilino polje" u Zenici, koji izgleda isto kao prije 50 godina.

Ranko Đorđić o Bilinom polju Izvor: Youtube/Avaz TV/Printscreen

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine dočekaće Švedsku u Zenici, na stadionu "Bilino polje". Kada je saznao za tu informaciju, nekadašnji jugoslovenski fudbaler Ranko Đorđić ostao je potpuno šokiran, a nije mogao da vjeruje ni kada je vidio fotografije sa stadiona na kojem će se igrati meč!

Po njegovim riječima, u Zenici kao da vrijeme stoji već 50 godina! Kada je posljednji put nastupao na stadionu "Bilino polje", sve je izgledalo isto kao danas. O tome je pričao medijima u Švedskoj, koji su željeli iz prve ruke da se informišu o utakmici protiv Bosne i Hercegovine. Naravno, postoji plan za rekonstrukciju Bilinog polja, nakon čega bi trebalo ovako da izgleda:

"Nisam mogao da vjerujem svojim očima, to je isti stil, isti namještaj i sve je ostalo isto kao i prije skoro 50 godina kada sam otišao", rekao je Ranko Đorđić za "Dagens Nyheter" i dodao da Šveđani ne bi trebalo da se obaziru na uslove u Zenici kako ih to ne bi poremetilo pred meč protiv Bosne i Hercegovine.

Stadion Bilino polje izgrađen je 1972. godine za potrebe Čelika, u kojem je godinama kasnije i Đorđić nastupao. Pošto je Ranko odrastao dok je stadion pravljen, on se dobro sjeća svih faza kroz koje je ovaj stadion prošao i praktično je svjedočio kompletnoj istoriji koja se na njemu odigravala.

Ko je Ranko Đorđić?

Nekadašnji jugoslovenski fudbaler Ranko Đorđić rođen je u Zenici 1957. godine, ali je prve korake u seniorskom fudbalu napravio kao igrač Željezničara iz Sarajeva, za koji je igrao pet sezona. Uslijedile su dvije sezone u Čeliku iz Zenice, a zatim četiri godine u Crvenoj zvezdi. Đorđić je 1985. godine napustio Jugoslaviju i pojačao švedski Norćeping, u kojem je završio karijeru tri godine kasnije.

Nikada nije stigao do reprezentacije Jugoslavije, ali je u domaćim okvirima osvajao trofeje - sa Crvenom zvezdom bio je i šampion i osvajač trofeja u kupu. Sa ekipom Norćepinga osvojio je Superkup Švedske, a kasnije se u toj zemlji desetak godina bavio trenerskim poslom.

Njegov sin Bojan Đorđić imao je veoma zanimljivu karijeru. Bojan je rođen u Beogradu, ali je odrastao u Švedskoj i tamo je igrao za Bromapojkarnu. Primijetio ga je Mančester junajted u koji je ubrzo prešao, a zatim je jednu sezonu na pozajmici odigrao i u dresu Crvene zvezde. Nosio je dres brojnih klubova širom Evrope i odigrao preko 40 mečeva za mlađe kategorije Švedske.

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Tagovi

Ranko Đorđić Bilino polje fudbal BiH zmajevi

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