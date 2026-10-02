Nikad opširniji i srčaniji odgovor srpskog selektora Veljka Paunovića zbog kog je podigao ton na konferenciji za medije, insistirajući da njegovi fudbaleri moraju da dobiju vrijeme i podršku, iako u ovom trenutku ne vidimo naročiti napredak.

Izvor: HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je petu utakmicu zaredom, treću u ciklusu Lige nacija. "Orlovi" praktično nisu stvorili šansu u Minhenu, Njemačka je sve vrijeme igrala pred srpskim golom i na kraju je slavila 2:0, s tim da je mogla mnogo ubjedljivije nego što semafor pokazuje.

Očigledno je da je Srbija na samom početku "procesa", kako ga naziva selektor Veljko Paunović, koji zahtijeva strpljenje pošto će to trajati i trajati. Zbog toga i ne razumije požurivanje, pa je prvi put od kada je na funkciji podigao glas.

Šta smo naučili do sada?

Vidi opis Veljko Paunović kakvog nikad niste vidjeli: "Nigdje nećemo doći ako tako mislite" Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Gledamo da vratimo igrače u reprezentaciju, neke mlade pripajamo, stvaramo čvrstu bazu, gledamo na duge staze. Onom koji nema strpljenja, ja ne mogu da ga dam. Neke stvari u fudbalu ne mogu da se preskoče. Moramo da shvatimo jedno: ako će rezultat da nam bude jedini parametar, da idemo od utakmice do utakmice i stalno smo na tom ringišpilu osjećanja, onda nigdje nećemo stići. Posebno kod nas na Balkanu", rekao je Paunović, pa potom dodao:

"Ne znam s kojim pravom mi mislimo da smo spremniji od nekog? Da znamo više od nekog ili smo spremniji od nekog? Stalno smo u nekom kontekstu 'kad će, šta će', stalno neka drama i tragedija".

Zbog ovoga je Paunović povisio ton

Pogledajte 05:31 Veljko Paunović: Tako nigde nećemo stići Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije

Podižući ton, Veljko Paunović je nastavio da ređa razloge zbog kojih bi reprezentaciju Srbije trebalo pustiti na miru i manje je kritikovati, iako je izgubila pet utakmica zaredom: "Mi smo Srbija, mala zemlja, treba nam vremena da uspostavimo sistem. Ne mogu da ubrzam taj proces, to ne može. Moramo da shvatimo da ako gledamo i dalje stvari iz naše perspektive, nigdje nećemo doći. A, ta naša perspektiva je uska. Ono što sam naučio za ovih godinu dana je da moramo da se promijenimo, naše vrijednosti, kriterijume, a malo je nas koji smo bili, vidjeli i radili negdje drugo i bili uspješni u tome. Nije fudbal samo odraz treninga, šta kaže selektor, trener. Fudbal je stanje i u našem mentalitetu", rekao je Paunović povišenim tonom i dodao da je vidio od svojih igrača da idu za Nijemcima i hoće da ih napadnu i na 0:2.

"Radimo svakodnevno da ispravimo jedan negativan ambijent, vratili smo lidere, pokušavamo da pravimo igru i model za koji je potrebno vrijeme, a u takmičenju smo sa ekipama koje su ispred nas. Naučili smo da još nismo tamo gdje možda jednog dana stignemo, ali mora mnogo da se radi".

Šta dalje, selektore?

Izvor: HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

"Mogu samo da kažem da okolnosti u kojima se nalazimo, koje smo naslijedili, cijeli ovaj proces dodatno otežavaju. Ne možemo da očekujemo u martu nešto potpuno drugačije. Bitno je da do marta dobijemo više igrača sa minutažom u klubovima, da im ne bismo mi u Ligi nacija dizali formu. Nismo u situaciji uspona, nego se mi penjemo jednom strminom i gledamo da se ne okliznemo", rekao je Veljko Paunović.

Kraj ovog "prozora" u Ligi nacija je nedjelju protiv Holandije u Ajnhovenu.

"Prolazimo kroz loš rezultatski period, gledam da prođe još ova jedna utakmica, pa da onda probamo u sljedećim da se revanširamo Nijemcima i da uradimo Grcima ono što su oni nama. Ja sam neko ko uvijek vjeruje u sljedeću priliku, da možeš da uradiš bolje. U dvije utakmice možemo bolje da rasporedimo naše snage", zaključio je Veljko Paunović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:27 Selektor Veljko Paunović pokazuje klasu na treningu Srbije Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)