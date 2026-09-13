"Nemam ništa pametno da kažem!" Zekić razočaran nakon poraza od Veleža: Odigrali smo ispod svakog nivoa!

Trener Sarajeva bio je vidno razočaran ishodom meča u Vrapčićima (1:0).

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Poslije poraza u sarajevskom derbiju, igrači koje predvodi Zoran Zekić nisu bili uspješni ni na gostovanju Veležu.

Igrači Darka Maletića, koji je poslije ostavke Ibre Rahimića imenovan za v.d. trenera, trijumfovali su rezultatom 1:0, pa je Sarajevo prvi put od starta sezone vezalo dva poraza.

Hrvatski strateg je nakon večerašnjeg bio izuzetno kratak pred kamerama TV Arena Sport.

"Odigrali smo apsolutno ispod svakog tehničko-taktičkog nivoa i svih drugih segmenata fudbala. Nemam šta pametno reći. Čestitam Veležu i to je to, hvala", rekao je Zekić prije nego što se vidno razočaran ishodom uputio u svlačionicu.

Nakon ovog neuspjeha, trećeg od početka sezone, Sarajevo je na četvrtoj poziciji, uz osam bodova minusa za prvoplasiranim Zrinjskim. Prije septembarsko-oktobarske pauze u trajanju od tri sedmice, Sarajevo će dočekati Slogu Meridian.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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