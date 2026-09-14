Borac superioran na 10 vezanih utakmica protiv Sloge: Hoće li Dobojlije u četvrtak prekinuti crnu seriju?

Banjalučki Borac je na posljednjih 10 međusobnih duela sa dobojskom Slogom bio apsolutni pobjednik i u Doboju i u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Deset mečeva - deset pobjeda! Takav je bilans Banjalučana u duelima sa Slogom, koji traje pune tri godine.

Bliži nam se novi međusobni meč i mnogi se pitaju da li bi baš duel u srijedu na "Lukama" (18.00) u zaostalom meču drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine mogao značiti i prekid serije banjalučkog tima.

Sloga je posljednji put slavila protiv Borca u proljeće 2023. godine, nakon preokreta za koji su se pobrinuli Mario Krstovski i Milan Lalić, nakon što je Jovo Lukić na početku meča u Doboju osigurao prednost Banjalučana (2:1).

Od tada do sada - ništa. Samo porazi, često ubjedljivi sa po četiri ili pet golova u mreži i na Gradskom stadionu i na dobojskim "Lukama".

U međuvremenu je na klupu Sloge sjeo Perica Ognjenović, bivši reprezentativac i fudbaler Real Madrida, koji je rekonstruisao tim i na posljednje četiri utakmice nije osjetio gorčinu poraza.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Zabilježene su dvije pobjede, obje u gostima protiv BSK-a i Radnika, kao i domaći remiji sa Čelikom i Željezničarom u prošlom kolu, pa se navijači Sloge stidljivo nadaju da ovoga puta mogu prekinuti neugodni niz sa Banjalučanima.

Posljednji međusobni remi Borca i Sloge desio se još u julu 2022. godine, kada je dobojski tim anulirao prednost Banjalučana od 0:2 (strijelci Aleksandar Vojnović i Dejan Meleg) i pogocima Uglješe Stevanovića i Aleksandra Milakovića ostao neporažen - 2:2.

Ognjenović je, uz dobre taktičke postavke i uvođenje novih igrača (uključujući i španske pojačanja), uspio da Slogu učini stabilnijom, posebno u defanzivi, što je rezultiralo osvajanjem bodova čak i na teškim gostovanjima, kakvo je nesumnjivo u Bijeljini.

Nakon domaćeg meča sa Željom, Ognjenović je rekao da je njegov tim vjerovatno zaslužio pobjedu, a za susret s Borcem istakao da će se spremati kao za svaku drugu utakmicu i da će učiniti sve da podigne nivo igre i ostvare što bolji rezultat.

Dobojski tim je ove sezone pokazao karakter, koji mu je neophodan u meču protiv Borca, a da li će uspjeti da prekine crnu seriju u baš narednom susretu, saznaćemo u četvrtak oko 20 časova.

Utakmicu će suditi Dragan Kesić iz Gradiške sa pomoćnicima Bojanom Makarićem iz Bijeljine i Hasanom Nanićem iz Bužima, a direktan prenos je na TV Arena Sport.

(MONDO)