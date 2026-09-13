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Darko Maletić krenuo pobjedom na klupi Veleža: "Zaslužena pobjeda, bilo je herojski!"

Darko Maletić krenuo pobjedom na klupi Veleža: "Zaslužena pobjeda, bilo je herojski!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Velež je pod komandom Darka Maletića, koji je imenovan za v.d. trenera, trijumfovao nad Sarajevom (1:0).

darko maletić u veležu Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Darko Maletić je pobjedom započeo trenerski mandat na klupi Veleža.

Nakon ostavke Ibre Rahimića, dotadašnji pomoćni strateg prihvatio se teškog zadatka u klubu koji je u prvih šest mečeva u ligi upisao četiri poraza. Šok-terapija je očigledno prijala igračima koji su večeras pred domaćom publikom rezultatom 1:0 savladali Sarajevo, što im je druga pobjeda od starta sezone.

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"Sve u svemu, mislim da je naša pobjeda sasvim zaslužena. Iako je ekipa Sarajeva u većem dijelu utakmice imala nešto veći posjed lopte, mi smo dobro pripremili taktiku i čekali svoje prilike iz kontri i polukontri, što smo na kraju i dočekali. Sigurno je da je ovo zaslužena pobjeda, a imali smo još dvije ili tri situacije u kojima je rezultat mogao biti i ubjedljiviji. Svakako, u ovoj utakmici ne možemo zaboraviti našeg šefa Ibru Rahimića, koji je dosta doprinio ovoj pobjedi i još mu se jednom zahvaljujemo. Čestitam mojim momcima, ovo je stvarno bilo herojski. Prikazana je energija koja odavno nije viđena i, što se mene tiče, bilo je dosta emocija — ovo je moja prva utakmica na klupi kluba u kojem sam proveo veliki dio igračke karijere, tako da sam presrećan. Puno nam znači ova pobjeda, ali idemo dalje i nadamo se uspjehu i u narednoj utakmici, u gradskom derbiju", riječi su kojima je Maletić sumirao meč sa Sarajevom.

Prije trosedmične pauze, Velež će odigrati gradski derbi sa Zrinjskim, na gostujućem terenu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Velež FK Sarajevo fudbal Premijer liga BiH treneri Darko Maletić

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