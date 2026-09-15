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Prije tri dana vodio Široki, danas predstavljen u Mostaru: Milanović preuzeo Velež!

Prije tri dana vodio Široki, danas predstavljen u Mostaru: Milanović preuzeo Velež!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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"Rođeni" predstavili novog trenera.

Damir Milanović novi trener Veleža Izvor: FK Velež/zvanični sajt

Damir Milanović novi je trener mostarskog Veleža.

Rođeni Zagrepčanin prije samo tri dana vodio je Široki Brijeg protiv BSK-a, a danas je predstavljen na stadionu „Rođeni“ kao novi šef stručnog štaba Veleža.

"Fudbalski klub Velež Mostar obavještava svoje članove, navijače i prijatelje Kluba da je Damir Milanović od danas novi prvi trener našeg Kluba. Novi trener našeg tima potpisao je ugovor koji će ga za Rođene vezati u trajanju od dvije godine sa mogućnošću produženja na još godinu dana (2+1)", saopštio je FK Velež.

Damir Milanović rođen je 19. jula 1982. godine u Zagrebu. Svoju igračku karijeru najvećim dijelom gradio je u hrvatskom fudbalu, nastupajući za klubove Papuk Orahovica, Hrvatski Dragovoljac, Solin, Šibenik, Goricu, Segestu, Kurilovec, Gradiće, Kralj Tomislav i Polet Buševec koji je bio i zadnji klub u njegovoj igračkoj karijeri. Pored klubova u Hrvatskoj, Milanović je nastupao i u Mađarskoj, gdje je nosio dresove Videotona i Tatabanje, dok je u Bosni i Hercegovini tri godine branio boje Posušja.

Odmah nakon završetka igračke karijere Damir Milanović posvetio se trenerskom poslu. Kao pomoćnik Deanu Klafuriću radio je u omladinskim selekcijama Gorice, kao i u grčkom Etnikosu te mađarskom Honvedu. U ljeto 2023. godine dolazi u redove Rođenih, gdje se kao pomoćnik pomenutom treneru zadržao gotovo godinu dana, predvodeći Velež u 27 utakmica. Nakon toga uslijedio je odlazak u Široki Brijeg, gdje je također u početku obavljao funkciju prvog pomoćnika, da bi u januaru tekuće godine bio imenovan za glavnog trenera ovog kluba. Upravo iz Širokog Brijega Milanović se danas vraća među „rođene“, ali ovoga puta u drugačijoj i mnogo odgovornijoj ulozi, kao prvi trener.

Sa Damirom Milanovićem iz Širokog Brijega u stručni štab Rođenih dolaze i njegov prvi pomoćnik Marko Đorđević, kondicioni trener Tomislav Jurković, kao i videoanalitičar Enej Bruck.

Ovaj mladi i perspektivni stručnjak u svom trenerskom dosjeu posjeduje UEFA A trenersku licencu.

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Tagovi

FK Velež Damir Milanović Premijer liga BiH

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