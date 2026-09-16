"Moramo da budemo efikasniji": Albert Rijera rekao ono što su vidjeli svi navijači Zvezde

Trener Crvene zvezde Albert Rijera priznao da njegov tim ima problem sa postizanjem golova.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se polako približava izuzetno napornom ritmu koji je imala u Superligi Srbije, a tokom kojeg će u roku od 14 dana odigrati ukupno pet takmičarskih mečeva. Pretposljednji okršaj na tom spisku je gostovanje Železničaru iz Pančeva, koje je zakazano za četvrtak (20.00).

Prije tog meča, o Crvenoj zvezdi, svojim igračima i Železničaru iz Pančeva govorio je španski trener Albert Rijera. On je u prvi plan istakao probleme sa povredama koje ima pred neugodno gostovanje, a zatim se osvrnuo i na ono što bi crveno-bijeli morali da poprave u narednom periodu.

"Kao što svi znate, Krunić i Šarić su i dalje povrijeđeni. Od prošle nedjelje, Tebo takođe nije na raspolaganju. Ristić se oporavlja, ali i dalje postoje određene nedoumice da li će biti sa nama. Vrlo jednostavno, Ristić nije prošao pripreme, tako da mu je potrebno više vremena da se vrati. Što se tiče posljednje utakmice, imamo nedoumice u vezi sa Elšnikom. Vidjećemo sutra kako se osjeća, jer je u prošloj utakmici dobio jak udarac. Lukasen, takođe. Dakle, što se tiče Lukasena i Elšnika, daćemo im vremena do sutra da odlučimo", rekao je trener Crvene zvezde Albert Rijera.

Kao najveći problem u igri svog tima, Rijera je primijetio malu efikasnost ekipe koja je na posljednjih 270 minuta u Superligi Srbije postigla samo tri pogotka, od toga jedan sa bijele tačke. Protiv Partizana se mreža tresla dva puta, u Surdulici nijednom, a protiv IMT-a tek jednom za minimalnu pobjedu.

"Mnogo toga možemo da uradimo bolje, ali uvijek je tako. Bez obzira na rezultat, čak i kada jednog dana budemo govorili o pobjedi od 5:0, uvijek će postojati stvari koje možemo da unaprijedimo. Ali, za mene, i to je poruka koju sam poslao i ekipi, ako želite da pobjeđujete utakmice, morate da prestanete da dozvoljavate protivniku šanse i da primate golove. U posljednje dvije nedjelje dobro radimo u fazi odbrane. Mnogo govorim o načinu na koji se branimo i mislim da je veoma važno da se osjećamo snažno i sigurno, komforno na terenu i da protivniku ne dozvoljavamo šanse. Nakon toga, naravno, u posljednjoj zoni, ne kažem da nisam odgovoran, ali tu je više riječ o talentu igrača, donošenju odluka, posljednjem pasu i udarcu. Radi se o tome da igrači budu malo efikasniji. Razgovarali smo o tome i moramo svi zajedno da napredujemo u tom segmentu. Siguran sam da ćemo u narednoj utakmici biti bolji. Ali zadovoljan sam prvom i drugom zonom, za koje smo mi treneri malo odgovorniji kada je u pitanju struktura ekipe. Srećni smo zbog toga, ali naravno, želimo da postižemo više golova. Ipak, ponavljam, kada ne primate golove, lakše je pobjeđivati utakmice", istakao je Španac.

Šta je Rijera rekao o Železničaru?

Trener Crvene zvezde analizirao je i narednog protivnika, jednu od najboljih ekipa u Superligi Srbije. Železničar iz Pančeva je prije nekoliko mjeseci prvi put u istoriji nastupio na evropskoj sceni, a pod komandom Radomira Kokovića izgradio je specifičan stil fudbala.

"Mislim da su svi igrači opasni ako im ne posvetite dovoljno pažnje, ali mi zaista radimo veoma dobar posao. Kada nemamo loptu, igrači savršeno razumiju kako treba da se brane kao ekipa i veoma brzo su usvojili principe igre. Što se tiče odbrane, zaista sam veoma srećan i zadovoljan ekipom. Sada je vrijeme da unaprijedimo igru u napadu", rekao je Rijera i dodao: "Analiziramo protivnika, analizirali smo tim iz Pančeva. Mogu da kažem da je u nekim principima i idejama to prilično slična ekipa nama. Tim koji voli da igra sa loptom, osjeća se komforno u posjedu i pokušava da privuče protivnika. Očekujemo utakmicu u kojoj možemo da imamo problema ako ne budemo dobro radili bez lopte. Spremni smo za to. Ali, sa druge strane, pokušaćemo da ih natjeramo da trče, da ih namučimo i sprovedemo naš plan".

Vidi opis "Moramo da budemo efikasniji": Albert Rijera rekao ono što su vidjeli svi navijači Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Crvena zvezda će protiv Železničara iz Pančeva treći put u vrlo kratkom vremenskom intervalu igrati meč Superlige na vještačkoj podlozi. To nije dobra vijest za crveno-bijele, prije svega jer igračima ne prijaju takve podloge i zbog toga klub mora da se prilagođava promjenom treninga.

"Nije idealno, jer su igrači navikli da treniraju na prirodnoj podlozi. Nije normalno da tri dana zaredom treniramo na vještačkoj podlozi. Nismo imali sreće ni sa te dvije odložene utakmice, koje su bile na vještačkoj podlozi. Uz to, igrali smo i protiv Zemuna. Tako su se nanizale tri utakmice, protiv Zemuna, zatim Radnika, a sada ponovo sutra u Pančevu. Ali tako se namjestilo. Ne želimo da tražimo izgovore, već da pobijedimo u svim tim utakmicama. Gledamo naprijed i pozitivno. Najvažnije je da ćemo poslije ove nedjelje odigrati većinu utakmica koje smo morali da igramo na gostujućem terenu. Nakon toga ćemo početi da igramo po normalnom rasporedu, kod kuće i na strani. Hajde da dobro završimo ovu nedjelju, a onda ćemo razmišljati o budućnosti", zaključio je Rijera.

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