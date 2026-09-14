Zvezda ga prodala za 2,8 miliona evra, OFK vratio u Srbiju: Reprezentativac stigao na Karaburmu

Talentovani desni bek Strahinja Stojković, omladinski reprezentativac Srbije, novi fudbaler OFK Beograda.

Izvor: MN PRESS

OFK Beograd je u finišu prelaznog roka dobio veliko pojačanje! Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Strahinja Stojković (19), omladinski reprezentativac Srbije, novi je fudbaler tima sa Karaburme. Nakon lošijeg početka nove sezone, čelnici OFK Beograda shvatili su da je timu neophodno osvježenje, pa su rješenje pronašli u angažmanu talentovanog desnog beka.

Strahinja Stojković je svojevremeno bio jedan od najtalentovanijih igrača u mlađim kategorijama Crvene zvezde, a zbog fizičkih sposobnosti smatra se da je on budućnost srpskog fudbala. Crvena zvezda ga je nakon samo šest mečeva i dvije asistencije u prvom timu prodala francuskom Sent Etjenu, gdje nije uspio da se nametne za šansu. U dresu slavnog francuskog tima odigrao je tek dva meča, jednom je nastupio za omladince, a 17 puta nosio je dres B ekipe tog kluba.

Francuzi su se lako odrekli fudbalera kojeg su u avgustu 2025. godine platili 2,8 miliona evra. Samo nekoliko nedjelja ranije, Sent Etjen je od Crvene zvezde kupio Ebenezera Anana, a ispostavilo se da ni taj posao nije dovoljno dobar za njih, pa se lijevi bek već "snašao" i otišao u Rumuniju kako bi sebi oživio karijeru.

OFK Beograd je dolaskom Stojkovića kompletirao posljednju liniju odbrane i čini se da sada ima ogroman izbor igrača na tim pozicijama. "Romantičari" trenutno imaju jednu od najlošijih odbrana u Superligi, ali po imenima to ne bi trebalo da bude tako. Novi trener, nakon odlaska Jovana Damjanovića, moraće da "zategne" defanzivu beogradskog tima.

Za mjesto desnog beka konkurišu Marko Gobeljić, Stefan Despotovski i Strahinja Stojković, za mjesto lijevog beka konkurišu Milan Rodić, Uroš Stojanović i Leon Ivanović, dok su na štoperskim pozicijama Andrej Pavlović, Aleksej Vukičević, Mamadu Fal, Muhamed Bešić, Darko Gojković i novajlija Nikola Maraš koji je tek stigao u klub.

Podsjećamo, OFK Beograd ima samo devet osvojenih bodova nakon devet odigranih mečeva u Superligi Srbije i nalazi se pri dnu tabele. Romantičari trenutno zauzimaju 10. poziciju na tabeli, ali sa utakmicom više od Radničkog iz Niša i Partizana koji imaju međusobni meč. Dodatna otežavajuća okolnost za plavo-bijele je što su novu sezonu počeli u Staroj Pazovi jer se na Omladinskom stadionu mijenjala podloga.

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