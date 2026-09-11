Nikola Maraš je nakon godina u Španiji stigao nazad u Srbiju.
Još jedno ozbiljno pojačanje OFK Beograda. Nakon što su tokom ovog prelaznog roka doveli nekadašnjeg redovnog reprezentativca Bosne i Hercegovine Muhameda Bešića sada je na "Omladinski stadion" došao Nikola Maraš.
Iskusni 30-godišnji štoper došao je pravo iz Primere gdje je do skora bio član Alavesa. Nakon rastanka sa timom iz Baskije vratio se u domovinu.
Iz Primere pravo u OFK Beograd: Transfer bomba na Karaburmi
Nikola Maraš je ponikao u ekipi Rada, a zatim je nastupao od 2017. u inostranstvu. Igrao je za Čaves, Almeriju, Rajo Valjekano, a Alaves ga je slao na pozajmice u Levante, Sporting Hihon i Mirandes. Sada već iskusni defanzivac ima dva meča u seniorskom timu Srbije, a devet uz tri gola u omladinskim selekcijama.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!