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Iz Primere pravo u OFK Beograd: Transfer bomba na Karaburmi

Iz Primere pravo u OFK Beograd: Transfer bomba na Karaburmi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Maraš je nakon godina u Španiji stigao nazad u Srbiju.

Nikola Maraš u OFK Beogradu Izvor: Profmedia

Još jedno ozbiljno pojačanje OFK Beograda. Nakon što su tokom ovog prelaznog roka doveli nekadašnjeg redovnog reprezentativca Bosne i Hercegovine Muhameda Bešića sada je na "Omladinski stadion" došao Nikola Maraš.

Iskusni 30-godišnji štoper došao je pravo iz Primere gdje je do skora bio član Alavesa. Nakon rastanka sa timom iz Baskije vratio se u domovinu.

Nikola Maraš je ponikao u ekipi Rada, a zatim je nastupao od 2017. u inostranstvu. Igrao je za Čaves, Almeriju, Rajo Valjekano, a Alaves ga je slao na pozajmice u Levante, Sporting Hihon i Mirandes. Sada već iskusni defanzivac ima dva meča u seniorskom timu Srbije, a devet uz tri gola u omladinskim selekcijama.

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Tagovi

OFK Beograd fudbal Superliga Srbije Nikola Maraš

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