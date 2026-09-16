UEFA otežala put "zmajeva" na Evropsko prvenstvo

Na sastanku UEFA u Solunu potvrđene su važne promjene za Ligu nacija i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, što utiče i na reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Reprezentacija Bosne i Hercegovine predstojeće sezone u Ligi nacija, igraće u B ligi (grupa B4) protiv Poljske, Rumunije i Švedske.

UEFA planira da odmah pravi promjene i odlučeno je smanji broj divizija sa četiri na tri.

Iz "B" divizije će direktno u "C" ispasti dvije najgore reprezentacije, dok će preostale dvije četvrtoplasirane i dvije najgore trećeplasirane igrati baraž sa drugoplasiranima iz "C" divizije.

Ubuduće će svaka od tri divizije imati po 18 reprezentacija. U svakoj od tih divizija, imaćemo po tri grupe od po šest timova, dakle više utakmica, dok će kao i do sada oni iz "A" divizije moći jedino do pehara. Ovaj sistem važiće od narednog ciklusa Lige nacija, poslije kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

A u kvalifikacijama će umjesto dosadašnjih 12 kvalifikacionih grupa (sa četiri ili pet učesnika) svi će biti smješteni u dvije velike grupe. Liga 1 će se sastojati od 36 reprezentacija iz liga A i B Lige nacija, dok će Liga 2 obuhvatiti preostalih 18 ili 19 reprezentacija (zavisi da li će Rusija igrati).

Liga 1 - kojoj će pripadati BiH - biće podijeljena u tri grupe sa po 12 reprezentacija, raspoređenih inače u po tri šešira. Svaka reprezentacija odigraće šest utakmica, po sistemu kod kuće i u gostima, protiv šest različitih protivnika, po dva iz svakog šešira. Ovaj format veoma je sličan onom "švajcarskom modelu" koji se koristi u klupskim takmičenjima UEFA već nekoliko godina, a koji se pokazao kao vrlo dobar.

Liga 2 igraće se po istom formatu kao Liga C Lige nacija, sa tri grupe od po šest (ili sedam) reprezentacija. Prvoplasirane reprezentacije iz grupa Lige 1 plasiraće se direktno, dok će sva preostala mjesta biti odlučena kroz plej-of.

Kompletan raspored BiH u Ligi nacija

25. septembar 2026. (20:45) Poljska - BiH (gostovanje, Varšava)

28. septembar 2026. (20:45) Rumunija - BiH (gostovanje, Bukurešt)

2. oktobar 2026. (20:45) BiH - Švedska (domaćin, Zenica - Bilino polje)

5. oktobar 2026. (20:45) BiH - Poljska (domaćin, Zenica - Bilino polje)

14. novembar 2026. (20:45) Švedska - BiH (gostovanje)

17. novembar 2026. (20:45) BiH - Rumunija (domaćin, Zenica – Bilino polje)

(MONDO)