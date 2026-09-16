Ogromna promjena i muka za Srbiju: UEFA uvodi švajcarski model kvalifikacija i kreće odmah

Na sastanku UEFA u Solunu potvrđene su važne promjene za Ligu nacija i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, što utiče na reprezentaciju Srbije.

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Na sastanku Izvršnog odbora UEFA u Solunu donijet je niz odluka od kojih je za Srbiju najvažnija da je Beograd dobio domaćinstvo za finale Lige Evrope 2029. godine. Ali, to nije jedina vijest iz Soluna, gdje smo vidjeli novi sistem kvalifikacija za Ligu Evrope, ali i za dva takmičenja u kojima ćemo gledati fudbalsku reprezentaciju Srbije.

Potvrđene su najavljene promjene u Ligi nacija, u kojoj Srbija igra već krajem meseca očekuju teške i važne utakmice, ali i u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine, koje će biti potpuno drugačije nego do sada.

Kako izgleda nova Liga nacija?

Uefa confirma como será a transição da Nations League de 4 para 3 divisões, com os seguintes ajustes no regulamento de 2026/27.



Liga A/B

- Caem direto os dois piores últimos colocados da Liga A. Sobem direto os quatro primeiros colocados da Liga B.

- Os outros dois últimos e os…pic.twitter.com/TjTbfnuG0r — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi)September 15, 2026



Srbija će u novoj Ligi nacija igrati protiv Grčke, Njemačke i Holandije, a UEFA planira da odmah pravi promjene zbog kojih će uz dosta muke probati da zadrži status u najboljoj diviziji "A". UEFA je odlučila da smanji broj divizija sa četiri na tri i kola bi baš na nama mogla da se slome.

Iz "A" divizije će direktno u "B" ispasti dvije najgore reprezentacije, dok će preostale dvije četvrtoplasirane i dvije najgore trećeplasirane igrati baraž sa drugoplasiranima iz "B" divizije.

Ubuduće će svaka od tri divizije imati po 18 reprezentacija. U svakoj od tih divizija, imaćemo po tri grupe od po šest timova, dakle više utakmica, dok će kao i do sada oni iz "A" divizije moći jedino do pehara. Ovaj sistem važiće od narednog ciklusa Lige nacija, poslije kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Kako izgledaju nove kvalifikacije za Evropsko prvenstvo?

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Umjesto dosadašnjih 12 kvalifikacionih grupa (sa četiri ili pet učesnika) svi će biti smješteni u dvije velike grupe. Liga 1 će se sastojati od 36 reprezentacija iz liga A i B Lige nacija, dok će Liga 2 obuhvatiti preostalih 18 ili 19 reprezentacija (zavisi da li će Rusija igrati).

Liga 1 - kojoj će pripadati Srbija - biće podijeljena u tri grupe sa po 12 reprezentacija, raspoređenih inače u po tri šešira. Svaka reprezentacija odigraće šest utakmica, po sistemu kod kuće i u gostima, protiv šest različitih protivnika, po dva iz svakog šešira. Ovaj format veoma je sličan onom "švajcarskom modelu" koji se koristi u klupskim takmičenjima UEFA već nekoliko godina, a koji se pokazao kao vrlo dobar.

Liga 2 igraće se po istom formatu kao Liga C Lige nacija, sa tri grupe od po šest (ili sedam) reprezentacija. Prvoplasirane reprezentacije iz grupa Lige 1 plasiraće se direktno, dok će sva preostala mjesta biti odlučena kroz plej-of.

Šta ovo znači za Srbiju?

Izvor: MN PRESS

Prije svega znači da ne smiju da "kockaju" u utakmicama koje slijede u Ligi nacija, pošto nam je potreban što bolji plasman na UEFA listi i "A" divizija kako bi imali što lakše kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine koje se igra u Velikoj Britaniji. Ujedno, znači i da će put do turnira biti još teži nego što je bio, sa manje slabijih protivnika koji su sada u drugoj diviziji.

Vidjećemo kako će izgledati nova Srbija koju skoro već godinu dana vodi Veljko Paunović, a koja je na početku novog ciklusa za koji se vraća Dušan Tadić.

Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20:45

Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18:00

Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20:45

Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20:45

Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45

Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45

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Pogledajte 00:27 Veljko Paunović došao da gleda Vojvodina - Ajaks Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)