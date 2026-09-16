Bivši kapiten Crvene zvezde podsjetio se velikog rivalstva sa Aleksandrom Sašom Pavlovićem.

Izvor: YouTube/SPORTCAST sa Stevom i Nevenom/MN Press

Bivši kapiten Crvene zvezde Branko Lazić nedavno je zvanično objavio kraj karijere, a planu je je oproštajni meč, onako kako dolikuje najtrofejnijem igraču u istoriji crveno-bijelih. Važio je za jednog od najžešćih srpskih igrača, odbrana mu je bila uža specijalnost, a u moru čestitki na ostvarenom u karijeri izvojila se i ona Bogdana Bogdanovića : "Dobro smo se šibali". Ipak, poruka od bivšeg igrača Partizana sa kojim je najviše ratovao, nije stigla.

Lazić je imao žestoke okršaje sa Aleksandrom Sašom Pavlovićem, a njih dvojica se nisu sreli "oči u oči" još od velikog incidenta 2015. godine.

"Mi smo se šibali. Ako pogledamo realno, on je mene šibao, ja njega nisam. Hoćemo da tražimo utakmice kada sam ja njega udario? Šalu na stranu, sad je ostala ta slika o njemu. Od dosta ljudi sam čuo da je on top lik, ja vjerujem, samo u tom momentu u Partizanu, šta se desilo. Ja njega nisam ni vidio ni sreo od tad, prošlo je 12, 13 godina", rekao je Lazić u podkastu "SPORTCAST sa Stevom i Nevenom".

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Lazić i Pavlović su godinama ratovali, a posebno je ostala upečatljiva scena kada je zakucao preko njega i proslavio u sebi nesvojstvenom stilu.

"To se desilo sasvim slučajno. Mislim da je na prethodnoj utakmici Mačvan dao neki koš ili zakucao, pa je on nešto... Onda sam i ja kad sam zakucao nastavio tako da slavim. Ja nikad nisam imao takve situacije, ponijelo me ludilo, mislim da je to bilo jedini put", prisjetio se Lazić.

Udarac u međunožje

Vidi opis Branko Lazić progovorio o incidentu sa Sašom Pavlovićem: "Nisam ga vidio od tad" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: DS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 10 / 10

Igrača se treća polufinalna utakmica Jadranske lige između Zvezde i Partizana, a tenzija je dostigla vrhunac. Pavlović je izgubio konce i pesnicom nasrnuo na rivala.

"Nije me udario u međunožje, udario me u stomak, jeste izgledalo na snimku tako, ali nije. Nisam mu zamjerio jer smo se u tom trenutku vodili "cilj ne bira sredstva", bili smo podređeni ciljevima i trpili smo sve i svašta. Mislim da smo te sezone odigrali 14 serbija. Mislim da sam računao da je svaka 4. 5. utakmica derbi u sezoni. Tad je još bilo pravilo da finalisti igramo Evroligu, a mi smo tada igrali polufinale Jadranske kad je krenulo to sve. Ne mogu da se sjetim da li je bilo polufinale Jandranske ili finale domaće, jedna utakmica je završena 54:68 za nas. Zamisli koliko smo šibali", rekao je Lazić.

Karijera Branka Lazića

Prvi put je obukao dres Crvene zvezde 2011. godine, na kraju je završio karijeru sa sedam titula u ABA ligi, devet titula u domaćem prvenstvu, dvete Kupova Radivoja Koraća i jednim osvojenim Superkupom ABA lige.

Bio je kapiten od 2017. do 2025. godine, a odigrao je ubedljivo najviše utakmica u Crvenoj zvezdi. Sa 697 utakmica je prvi na vječnoj listi daleko ispred Slobodana Nikolića sa 429 nastupa i Predraga Bogosavljeva sa 423.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:50 Branko Lazić objavio da završava karijeru Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)