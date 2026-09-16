Zvanično: Bolonja smijenila Domenika Tedeska nakon četiri utakmice

Bolonja je saopštila u srijedu da je prekinula saradnju s glavnim trenerom Domenikom Tedeskom nakon samo četiri utakmice u Serie A u sezoni 2026/27 i imenovala Rafaelea Paladina.

Izvor: Agit Erdi Ulukaya / AFP / Profimedia

Tedesko je tako postao drugi trener u Seriji A koji je ostao bez posla u ranoj fazi sezone 2026/27, nakon što je Fiorentina uručila otkaz Fabiju Grosu i potom ponovo angažovala Paola Vanolija.

Tedesko ostavlja Bolonju na 16. mjestu tabele sa samo jednim osvojenim bodom u četiri meča. Pretrpjeli su poraze rezultatom 1:0 od Lacija, Atalante i Napolija, dok su jedine golove u sezoni postigli u remiju 2:2 protiv Sasuola početkom septembra.

Njemačko-italijanski stručnjak je otpušten nakon 99 dana mandata.

Bolonja je u zvaničnom saopštenju potvrdila i da je bivši trener Monce, Fiorentine i Atalante, Rafaele Paladino, imenovan za novog šefa stručnog štaba prvog tima. Potpisao je trogodišnji ugovor koji važi do ljeta 2029. godine.

On će svoj prvi trening voditi u srijedu popodne od 16. 00 sati po lokalnom vremenu, a prije izuzetno duge reprezentativne pauze u septembru i oktobru, debitovaće u subotu protiv Torina na domaćem terenu.

(MONDO)